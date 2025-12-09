Nowe założenia: religia w szkole jako część szerszej formacji

Podczas prezentacji dokumentu podkreślono, że przygotowana przez Konferencję Episkopatu Polski w połowie października nowa podstawa programowa stanowi efekt kilkuletniej refleksji nad miejscem edukacji religijnej w systemie oświaty. Jak wyjaśnia Episkopat, jest to element szeroko zakrojonego projektu, który obejmuje zarówno środowisko szkolne, jak i parafialne.

Reklama

Biskupi zaznaczają, że oba te obszary powinny zostać ożywione, ponieważ dopiero ich współdziałanie tworzy spójne środowisko formacyjne.

Pięć kluczowych obszarów tematycznych

Nowa podstawa programowa wprowadza przejrzystą strukturę obejmującą pięć zasadniczych bloków tematycznych. Każdy z nich odpowiada na potrzeby współczesnych młodych ludzi oraz wyzwania związane z pluralizmem kulturowym i światopoglądowym. Wśród nich znalazły się:

Pytania młodych o Boga i o świat, Wiara i życie Kościoła, Miejsce młodego człowieka w zróżnicowanym społeczeństwie, Chrześcijaństwo w historii i kulturze, Święta i tradycje katolickie.

To ukierunkowanie ma wspierać uczniów w interpretowaniu religii nie tylko jako zbioru treści, lecz także jako przestrzeni do rozmowy, refleksji i rozumienia rzeczywistości.

Wiedza, która ma działać w praktyce

Nowy dokument akcentuje kształcenie umiejętności przekładania zdobytej wiedzy na konkretne sytuacje życiowe. Oznacza to, że lekcje religii mają nie tylko informować, ale także pomagać uczniom w rozpoznawaniu wartości, podejmowaniu decyzji i zrozumieniu duchowego wymiaru codziennych wyborów.

„Nie jest prawdą…” – wyjaśnienia Episkopatu

Podczas konferencji prasowej bp Wojciech Osial podkreślił, że nowa podstawa nie jest odpowiedzią na bieżące zmiany organizacyjne wprowadzone przez resort edukacji.

— „Nie jest prawdą, że nowa podstawa programowa jest reakcją na szkodliwe zmiany, jakie dokonały się w organizacji lekcji religii w szkole, chodzi o zmiany wprowadzone przez MEN” — zaznaczył biskup.

Tym samym Episkopat odrzuca interpretacje, jakoby dokument był próbą dostosowania się do aktualnych decyzji politycznych.

Akcent na katolicyzm, ale bez narzucania postaw

Nowa podstawa jednoznacznie określa, że lekcje religii w szkołach nie mają być zajęciami z religioznawstwa, lecz dotyczą religii rzymskokatolickiej. W centrum programu znajdują się:

prawdy wiary,

liturgia i sakramenty,

chrześcijańskie zasady moralne.

Jednocześnie twórcy dokumentu zwracają uwagę na istotną zmianę. Nowa podstawa nie określa już konkretnych postaw religijnych, które nauczyciele mieliby formować wśród uczniów. Oznacza to odejście od obowiązku kształtowania praktyk religijnych czy ekspresji wiary.

Religia otwarta na wszystkich uczniów

Zgodnie z założeniami dokumentu lekcje religii mają być dostępne i zrozumiałe dla wszystkich, również dla tych, którzy nie są katolikami, ale chcą poznać podstawy tej tradycji. Biskupi wyjaśniają, że fundamentem jest tu zasada podmiotowości, zgodnie z którą uczeń staje się centrum procesu edukacyjnego, a nauczanie ma mieć również wymiar wychowawczy.

Dokument „wzorcowy” dla szkół

Episkopat określa nową podstawę jako wzorcowy dokument przygotowany z myślą o szkołach, mający pomóc w ukazaniu znaczenia religii rzymskokatolickiej dla rozwoju człowieka — zarówno duchowego, jak i społecznego. W założeniu ma to być narzędzie uporządkowane, nowoczesne i odpowiadające na współczesne potrzeby młodzieży.