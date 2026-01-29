Zagraniczni studenci to kapitał na lata

Raport „Studenci zagraniczni w Polsce w kontekście nowych regulacji. Skala, trendy i znaczenie gospodarcze” zaprezentowano w czwartek w Krakowie na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2026”, zorganizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Jagielloński i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

„Osoby z zagranicy studiujące w Polsce to nie tylko uczestnicy systemu edukacji wpływający na umiędzynarodowienie polskich uczelni, ale również długoterminowi inwestorzy dla polskiej gospodarki” – czytamy w raporcie.

Miliardowe zyski dla Polski

Jego autorzy zbadali wpływ, jaki bardziej restrykcyjna polityka migracyjna może mieć na liczbę studentów zagranicznych w Polsce. Naukowcy z Katowic zaczęli od wyliczenia, że obecna liczba 108 tys. cudzoziemców na polskich uczelniach zapewnia „średnio ponad 5,3 mld złotych rocznych wpływów” (nie uwzględniając czesnego).

Z kolei roczne przychody z czesnego wpłacanego przez studentów zagranicznych (z uwzględnieniem kierunków medycznych) naukowcy ocenili na 1,52 mld zł. „Łącznie to ponad 6,8 mld zł, które studenci zagraniczni »inwestują« rocznie w Polsce” – wyliczyli autorzy opracowania.

„Studenci zagraniczni nie są kosztem dla systemu – są katalizatorem gospodarczym” – podkreślili badacze. Ich zdaniem obecność studentów zagranicznych generuje w największych ośrodkach akademickich roczne wpływy rzędu kilkuset mln zł oraz kilkudziesięciu mln zł z podatków, a w Warszawie – prawie dwa mld zł rocznie i niemal 200 mln zł z podatków.

Mniejsza liczba zagranicznych studentów to strata milionów złotych

Na podstawie kosztów życia studenckiego i danych o rynku najmu ocenili też, ile Polska traci z powodu malejącej liczby obcokrajowców przyjmowanych na I rok studiów na polskich uczelniach. I tak przeciętny student zagraniczny, który mieszka w Polsce przez co najmniej 9–12 miesięcy w roku, wydaje ok. 3980-6000 zł miesięcznie, czyli ok. 35800-75000 zł rocznie.

W komunikacie podano, że w roku akademickim 2024/2025 studia w Polsce rozpoczęło ponad 32,4 tys. studentów zagranicznych, czyli o ok. 3,8 tys. mniej niż w roku poprzednim. A to oznacza, zdaniem katowickich naukowców, obniżenie rocznych wpływów o od 133 do 285 mln zł.

Twórcy raportu podsumowali: „Obserwowane obecnie spowolnienie nie ma wyłącznie charakteru demograficznego czy popytowego, lecz jest w pewnej mierze pochodną czynników regulacyjnych i administracyjnych. Regulacje wizowe i pobytowe mają bezpośrednie konsekwencje ekonomiczne na przyszłe scenariusze zdarzeń. Każdy procent studentów zagranicznych mniej (1086 osób) oznacza ubytek 39 do 81 mln zł rocznie, zaś spadek liczby studentów o 5 proc. (5430 osób) to już mniejsze wydatki od 194 do ponad 407 mln zł rocznie”.

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2026” odbywa się pod hasłem „Umiędzynarodowienie wobec nowych wyzwań”. Spotkanie organizowane jest pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.

Polska Agencja Prasowa objęła wydarzenie patronatem medialnym.