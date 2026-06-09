TEDxWSKZ pod hasłem „Sky is the… beginning!” zgromadził ekspertów, naukowców, praktyków i pasjonatów, pokazując, że uczelnia może być miejscem wymiany idei, które inspirują do działania.

Czym jest TEDx i jak wyglądał debiut WSKZ jako organizatorów wydarzenia?

TEDx to wydarzenie organizowane lokalnie na licencji TED. Jego formuła opiera się na niezależnych inicjatywach tworzonych przez lokalne społeczności, których celem jest budowanie przestrzeni do rozmowy o innowacjach, przełomowych pomysłach, tematach wpływających na współczesny świat.

Pierwsza edycja TEDxWSKZ pokazała, że uczelnia może pełnić rolę nie tylko miejsca edukacji, ale również przestrzeni do wymiany inspirujących idei łączących naukę, technologię, doświadczenia społeczne i rozwój osobisty. Program spotkania podzielono na trzy obszary tematyczne:

„Dreams in progress”;

„Zhackuj swój mózg”;

„Przyszłość zaczyna się tu”.

Na scenie pojawili się eksperci, młodzi innowatorzy, wykładowcy oraz twórcy projektów i startupów akademickich, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i spojrzeniem na przyszłość.

Jakie tematy poruszono podczas TEDxWSKZ?

Program TEDxWSKZ został podzielony na kilka obszarów tematycznych, które koncentrowały się wokół najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Prelegenci rozmawiali o sztucznej inteligencji, edukacji przyszłości, technologiach kosmicznych, klimacie oraz relacjach społecznych, pokazując różne perspektywy rozwoju nauki i społeczeństwa.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego gospodarzem TEDxWSKZ. Zobacz, jak wrocławska uczelnia połączyła naukę, technologię i inspirujące idee

Kosmos i innowacje – dlaczego technologie kosmiczne są bliżej, niż myślimy?

Tematy związane z kosmosem i nowoczesnymi technologiami pokazały, że rozwiązania wykorzystywane w sektorze kosmicznym coraz częściej wpływają także na codzienne życie. To, co jeszcze dekadę temu wydawało się nierealne, dziś staje się faktem.

Każdy z nas używa codziennie kilkunastu technologii kosmicznych. Zaczynając od tych oczywistych, czyli na przykład GPS, idąc przez nieco mniej oczywiste, jak na przykład odkształcalne wkładki do butów czy termoaktywna odzież – mówił dr Jędrzej Kowalewski w prelekcji „Kosmos dla każdego”

Dr Rafał Muda natomiast mówił o rosnącym wpływie sztucznej inteligencji na podejmowanie decyzji i codzienne funkcjonowanie ludzi. Prelegenci podkreślali, że przyszłość społeczeństwa zależy nie tylko od technologii, ale również od odpowiedzialności, świadomości i sposobu, w jaki wykorzystujemy dostępne narzędzia.

Edukacja i neuroróżnorodność – dlaczego różne sposoby myślenia mają znaczenie?

Podczas wydarzenia dużo miejsca poświęcono również edukacji przyszłości i neuroróżnorodności. Eksperci podkreślali, że nowoczesna edukacja powinna uwzględniać różne sposoby przyswajania wiedzy oraz tworzyć przestrzeń do indywidualnego rozwoju i odkrywania własnych kompetencji.

Możemy wszyscy dochodzić do jednego rozwiązania, ale w edukacji najważniejsze jest to, żeby każdy znalazł swoją drogę – mówiła Aneta Korycińska w prelekcji „Jak neuroróżnorodność zmienia myślenie o edukacji”.

Telefon, dopamina i cyfrowe uzależnienie

Blok „Zhackuj swój mózg” zwrócił uwagę na wpływ technologii i mediów społecznościowych na codzienne funkcjonowanie człowieka. Profesor Mariusz Jędrzejko podkreślał, że problemem nie są same technologie, lecz utrata kontroli nad czasem spędzanym przed ekranem oraz brak cyfrowej higieny.

Po czym poznać, że telefon zaczyna przejmować kontrolę? Wtedy, kiedy wchodzimy do telefonu na 10 sekund, a wychodzimy po czterech minutach – mówił ekspert

Klimat i technologia – jak technologia pomaga przewidywać przyszłość?

Ważnym elementem TEDxWSKZ były także rozmowy o zmianach klimatycznych oraz roli danych i modeli analitycznych w przewidywaniu zagrożeń środowiskowych. Wystąpienia pokazały, że nowoczesne technologie mogą wspierać działania związane z ochroną klimatu i odpowiedzialnym rozwojem społecznym.

Przy obecnym rozwoju zaawansowanych modeli wykorzystujących duże zbiory danych jesteśmy w stanie przewidzieć dużo wcześniej następstwa pewnych zmian środowiskowych – mówiła Martyna Łuszczek w prelekcji „Dlaczego zmiana klimatu to nie tylko kwestia moralności, lecz matematyki”

Kompetencje przyszłości, empatia i odpowiedzialność społeczna

Podczas TEDxWSKZ uwagę poświęcono także kompetencjom przyszłości oraz wyzwaniom związanym ze zmieniającym się społeczeństwem. Sylwia Książek w wystąpieniu „Sky is the beginning. Reszta to decyzja” mówiła o znaczeniu odwagi, wyznaczania celów oraz rozwijania kompetencji miękkich, takich jak elastyczność i gotowość do ciągłego uczenia się. Z kolei dr Magdalena El Ghamari podkreślała rolę empatii międzykulturowej i umiejętności rozumienia różnorodności we współczesnym świecie.

Różnice kulturowe tak jak różnego rodzaju różnorodności powinny i mogą nas wzbogacać – zaznaczała ekspertka w prelekcji „Kulturowy GPS. Dlaczego empatia potrzebuje instrukcji obsługi?”.

Ważnym elementem wydarzenia były również rozmowy o komunikacji, godności człowieka i wpływie nowych technologii na społeczeństwo. Dr Kamil Stępniak w wystąpieniu „Ile godności mieści się w człowieku i jak ją upchnąć w jednym paragrafie?” zwracał uwagę na znaczenie prostego języka, praw człowieka, jego godności i zdolności rozpoznawania sytuacji, w których trzeba reagować.

Jak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego tworzy przestrzeń dla nowoczesnej edukacji?

TEDxWSKZ pokazał, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego aktywnie uczestniczy w rozmowie o przyszłości edukacji, technologii i społeczeństwa. Uczelnia tworzy przestrzeń do wymiany idei, łącząc naukę z praktyką, nowoczesnymi technologiami oraz tematami istotnymi dla współczesnego świata.