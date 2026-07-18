Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej

Rekordowo dużo chętnych

Jak napisano w komunikacie nadesłanym do PAP z Uniwersytetu Warszawskiego (UW), według wstępnych, cząstkowych danych kandydaci – 37,6 tys. osób – dokonali i opłacili 74,8 tys. rejestracji. To jeden z najlepszych wyników w historii uczelni – podało UW.

Łącznie odnotowano 65,5 tys. opłaconych rejestracji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 9,3 tys. opłaconych rejestracji na studia II stopnia.

Najpopularniejsze kierunki

Najwięcej opłaconych rejestracji zanotowano na kierunkach ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne I stopnia) – 3494 rejestracje; zarządzanie (studia stacjonarne I stopnia) – 3142 oraz psychologia (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943.

Najwięcej osób starało się o jedno miejsce na kierunku lekarskim – 32,78 osoby na miejsce (1967 opłaconych rejestracji przy limicie 60 miejsc); Business and Management – 26,23 osoby (1049 na 40 miejsc) oraz kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby (478 na 25 miejsc).

Powód rekordowo dużego zainteresowania studiami

W tym roku wiele uczelni odnotowało rekordowe zainteresowanie studiami. W dużej mierze wynika to z tego, że w tym roku egzamin dojrzałości zdawało ok. 320 tys. uczniów (a ub.r. 256 tys.) - tzw. podwójny rocznik z 2014 r., kiedy do szkoły poszły sześcio- i siedmiolatki.

Uniwersytet Warszawski jest największą i jedną z najstarszych polskich szkół wyższych w Polsce. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski.