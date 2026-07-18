Forsal logo

Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 13:13
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej/Shutterstock
Uniwersytet Warszawski zakończył rekrutację z jednym z najlepszych rezultatów w swojej historii. Najwięcej kandydatów wybrało ekonomię, zarządzanie oraz psychologię – przekazało biuro prasowe uczelni.

Rekordowo dużo chętnych

Jak napisano w komunikacie nadesłanym do PAP z Uniwersytetu Warszawskiego (UW), według wstępnych, cząstkowych danych kandydaci – 37,6 tys. osób – dokonali i opłacili 74,8 tys. rejestracji. To jeden z najlepszych wyników w historii uczelni – podało UW.

Nie wyślą więcej broni. Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy
Nie wyślą więcej broni. Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy

Łącznie odnotowano 65,5 tys. opłaconych rejestracji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 9,3 tys. opłaconych rejestracji na studia II stopnia.

Najpopularniejsze kierunki

Najwięcej opłaconych rejestracji zanotowano na kierunkach ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne I stopnia) – 3494 rejestracje; zarządzanie (studia stacjonarne I stopnia) – 3142 oraz psychologia (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943.

Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż

Najwięcej osób starało się o jedno miejsce na kierunku lekarskim – 32,78 osoby na miejsce (1967 opłaconych rejestracji przy limicie 60 miejsc); Business and Management – 26,23 osoby (1049 na 40 miejsc) oraz kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby (478 na 25 miejsc).

Powód rekordowo dużego zainteresowania studiami

W tym roku wiele uczelni odnotowało rekordowe zainteresowanie studiami. W dużej mierze wynika to z tego, że w tym roku egzamin dojrzałości zdawało ok. 320 tys. uczniów (a ub.r. 256 tys.) - tzw. podwójny rocznik z 2014 r., kiedy do szkoły poszły sześcio- i siedmiolatki.

Uniwersytet Warszawski jest największą i jedną z najstarszych polskich szkół wyższych w Polsce. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej »
Tematy: studiakarieraUniwersytet Warszawski
Powiązane
studenci na egzaminie na sali wykładowej
Odmowa przyjęcia na studia. Jak i kiedy odwołać się od decyzji uczelni?
Formularze PIT, pieniądze i komputer
Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców
Cambridge,,United,Kingdom,-,April,24th,2024:people,Are,Relaxing,Near
Koszty studiów w Wielkiej Brytanii. Nowa umowa z UE szansą dla Polaków
Nie przegap
sad, jabłka
Największy producent jabłek w UE zmienia zasady dla cydru. Branża: to uderzy w inwestycje i sadowników
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów. Trzeba zapłacić więcej
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
termometr, upał, widok
Nowe zasady pracy w czasie upałów. Ministra podpisała rozporządzenie
Polecamy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
Kraj
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Świat
Constitutional amendment vote in Hungarian parliament
Duża zmiana na Węgrzech. Premier chce obniżyć wiek wyborczy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
QUIZ z geografii Ukrainy
Rosjanie zaatakowali obwody doniecki i chersoński. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj