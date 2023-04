Reklama

Matura 2023: Terminy najważniejszych egzaminów

W ramach matury 2023 na pierwszy ogień – jak zawsze – pójdzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający zasiądą do rozwiązywania arkuszy 4 maja o godzinie 9.00. Następnego dnia, 5 maja, absolwenci zmierzą się z drugim obowiązkowym egzaminem, czyli wybranym językiem obcym nowożytnym na poziomie podstawowym. Także ten test rozpocznie się o 9.00.

Później maturzyści będą mieli dwa dni przerwy. Według kalendarza 6 i 7 maja wypada weekend. Tuż po nim przyjdzie czas na maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.

Po egzaminach na poziomie podstawowym przyjdzie czas na testy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Każdy z maturzystów musi przystąpić do przynajmniej jednego z nich.

Równolegle – 10 maja – rozpocznie się sesja ustana matury 2023. W jej ramach absolwenci muszą zdać egzaminy z języka polskiego i wybranego języka obcego.

Sesja główna matury 2023 potrwa do 23 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca.

Matura 2023: CKE radzi, na co zwrócić uwagę

Co zrobić, żeby na egzaminie maturalnym osiągnąć jak najlepszy wynik? CKE ma na to sposób. W krótkim poradniku udostępnionym na kilka dni przed maturą 2023 eksperci CKE podpowiadają, co warto przejrzeć przed podejściem do egzaminów.

CKE: CO WARTO ZROBIĆ PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

W poradniku przed maturą 2023CKE zwraca uwagę m.in. na:

wymagania egzaminacyjne z przedmiotów, z których będzie się zdawać maturę

informatory maturalne, w których znajdziecie zadania maturalne oraz przykładowe rozwiązania i zasady oceniania

rekomendacje egzaminatorów dla maturzystów

materiały dodatkowe na stronie CKE (m.in. arkusze pokazowe, arkusze diagnostyczne i zbiory zadań)

wybrane wzory matematyczne.

CKE przed maturą 2023: Uwierzcie we własne siły!

Dodatkowo eksperci CKE podpowiadają, by w ostatnich dniach przed egzaminem nie spędzać na nauce całego czasu, ale dać głowie odpocząć, np. na spacerze.

Ostatni punkt z poradnika CKE przytoczymy w całości, ponieważ brzmi on wyjątkowo optymistycznie: „Warto myśleć pozytywnie, uwierzyć w swoje siły, umiejętności i posiadaną wiedzę. Warto przypomnieć sobie cały wysiłek, który włożyłeś (aś) w przygotowanie się do egzaminu i przeganiać uporczywe czarne myśli również świadomością wszystkiego, co zrobiłeś (aś), aby do egzaminu przygotować się jak najlepiej”.

Zatem – maturzyści, powodzenia!