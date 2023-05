Reklama

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbyła się dziś o godzinie 9.00. Do egzaminu przystąpiło łącznie około 77 tys. osób.

Matematyka na poziomie rozszerzonym była na drugim miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (zdawało ją ok. 49 tys. absolwentów LO, czyli 31,3 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia na trzecim miejscu (wybrało ją 27,6 tys. absolwentów T i BSII, czyli 24,3 proc. z nich).

Matura z matematyki w nowej i starej formule

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbył się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Arkusze z formuły 2015 miały pomarańczowe elementy graficzne, a rozwiązywali je absolwenci 4-letnich techników i szkół branżowych II stopnia. Natomiast arkusze z formuły 2023 miały fioletowe elementy i zmierzyli się nimi absolwenci 4-letnich liceów.

Matematyka na poziomie rozszerzonym – tego egzaminu nie można nie zdać

Zgodnie z zasadami matury w 2023 roku egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Egzamin ten nie ma wyznaczonego progu zdawalności – wystarczy, że maturzysta do niego przystąpi, by został on zaliczony. Wynik ma jednak znaczenie przy rekrutacji na studia.

Matura 2023: Arkusze CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym

Jaka była tegoroczna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym? Arkusze egzaminacyjne poznamy już około godziny 14.00, gdy opublikuje je CKE na swojej stronie internetowej. Tradycyjnie ujawnione zostaną arkusze z obu formuł: 2015 i 2023.

Matura 2023: Matematyka, poziom rozszerzony – arkusze CKE, formuła 2015

Te same arkusze CKE znajdziecie już chwilę po 14.00 na naszych stronach. W tym artykule opublikujemy arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2015.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2015

Jeśli natomiast interesuje was arkusz w formule 2023 zapraszamy do tego artykułu:

ARKUSZ CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2023

Wyniki z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym zostaną podane 7 lipca razem z rezultatami z pozostałych egzaminów.

Matura 2023: Co trzeba zrobić, by zdać?

Przypomnijmy, że żeby zdać maturę 2023 absolwent musi zaliczyć 6 obowiązkowych egzaminów. W formie pisemnej są to:

na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i wybrany język obcy

na poziomie rozszerzonym wybrany przedmiot dodatkowy.

Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i wybranego języka obcego.