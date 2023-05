Reklama

Egzamin ósmoklasisty został po raz pierwszy przeprowadzony w 2019 roku. Od tego czasu co roku absolwenci szkół podstawowych muszą przystąpić do trzech sprawdzianów, które określą ich szanse w rekrutacji do szkół średnich.

Dla kogo egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy?

Do egzaminu ósmoklasisty 2023 muszą przystąpić:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Czy można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy, co oznacza, że trzeba do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Na szczęście jednak egzaminu ósmoklasisty nie można oblać – nie wyznaczono dla niego progu zdawalności. Wystarczy przystąpić, by został on zaliczony.

Wynik egzaminu ósmoklasisty ma jednak znaczenie w rekrutacji do szkół średnich, dlatego warto postarać się, by wypaść w nim jak najlepiej.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2023 zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów. Podobnie jak w latach ubiegłych będą to:

język polski – 23 maja

matematyka – 24 maja

język obcy nowożytny – 25 maja

W ramach ostatniego z egzaminów uczniowie mogli wybrać jeden z sześciu języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski lub rosyjski. Jednak pod warunkiem, że uczyli się go w szkole w ramach obowiązkowych zajęć. W tym roku najwięcej osób przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Ile trwają poszczególne egzaminy?

Egzaminy ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów mają różny czas trwania:

egzamin z języka polskiego trwa 120 minut

egzamin z matematyki trwa 100 minut

egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 poznamy 3 lipca. Trzy dni później – 6 lipca – do uczniów trafią zaświadczenia o szczegółowych rezultatach. Na zaświadczeniu podany zostanie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.