Matura 2024. Terminy sesji głównej

W tym roku egzamin maturalny w sesji głównej zostanie przeprowadzany w dniach 7-24 maja. W międzyczasie w szkołach odbywać się będzie część ustna matur. Terminy wskazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną to: od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Harmonogram przeprowadzania tegorocznych matur jest jednakowy dla zdających:

w Formule 2023 (absolwenci 4-letnich liceów, 5-letnich techników itd. – szkół utworzonych po likwidacji gimnazjum);

w Formule 2015 (absolwenci 3-letnich liceów, 4-letnich techników itd. – szkół funkcjonujących przed reformą).

Matura 2024. Terminy dodatkowy

Dla maturzystów którzy z powodu choroby lub sytuacji losowej nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, wyznaczono już termin dodatkowy. W sesji dodatkowej egzaminy pisemne odbywać się będą w dniach 3-17 czerwca, a egzaminy ustne w dniach 10-12 czerwca. Daty dotyczą zarówno zdających w Formule 2023, jak i w Formule 2015. Żeby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym trzeba uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wyniki matur 2024. Termin dla zdających w sesji głównej i dodatkowej

Wszyscy tegoroczni maturzyści (zarówno ci zdający w terminie główny, jak i dodatkowym) wyniki matur poznają 9 lipca. Będą je mogli sprawdzić przez internet. 9 lipca będą mogli również odebrać ze szkół świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. 9 lipca to także data opublikowania zbiorczych danych na temat zdawalności matur, średnich z poszczególnych przedmiotów itd.

Jak sprawdzić wyniki matury 2024 przez internet?

Wyniki matur CKE udostępnia online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika - ziu.gov.pl). Aby uzyskać do nich dostęp maturzyści muszą zalogować się w systemie za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Do systemu można się również zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub kodu OR (aplikacja mObywatel 2.0). Dane w systemie są przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Matury 2024. Wyniki sesji poprawkowej

Maturzyści którym nie uda się zdać jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych pod koniec sierpnia będą mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych (część pisemne odbędzie się 20 sierpnia, a część ustna – 21 sierpnia). Możliwość ta przewidziana jest dla tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Termin poprawki dotyczy zarówno zdających w Formule 2023, jak i 2015. Wyniki matur poprawkowych zostaną podane 10 września.