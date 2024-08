Program „Rodzina 800 plus”

Reklama

Najwyższym świadczeniem wypłacanym na dziecko są pieniądze z programu „Rodzina 800 plus”. 01 stycznia 2024 roku zastąpił on realizowany od 01 kwietnia 2016 roku program „Rodzina 500 plus”. Świadczenie wychowawcze ma pomóc rodzicom w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką, wychowywaniem i zaspokojeniem potrzeb życiowych każdego dziecka. Jest ono wypłacane co miesiąc niezależnie od statusu majątkowego rodzin do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gdzie i kiedy składać wniosek o 800 plus?

Reklama

Przyjmowanie wniosków na świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 ruszyło 01 lutego 2024 roku. Dla przypomnienia: nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Jeśli rodzice lub opiekunowie dziecka złożyli ten wniosek między 1 lutego do 30 czerwca 2024 roku, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna prawo do świadczenia i będzie je wypłacał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o wypłatę tego świadczenia wychowawczego jedynie drogą elektroniczną. Stosowny wniosek można złożyć przez:

portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczną.

Zaległe świadczenie 800 plus

Złożenie wniosku czasie trwania okresu świadczeniowego spowoduje, że świadczenie będzie przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wniosek został złożony do końca okresu świadczeniowego, czyli do 31 maja 2025 roku. Nie ma możliwości zawnioskowania o wypłatę 800 plus za wcześniejsze, przegapione miesiące. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS wypłaca pieniądze na konto jednego z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

300 złotych na „Dobry Start”

Na „Dobry Start” w nowy rok szkolny każdy uczeń może otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych. Środki te mają pomóc sfinansować wyprawkę szkolną, czyli zeszyty, długopisy, podręczniki, odzież, itp. Pieniądze przysługują każdemu uczącemu się dziecku do ukończenia 20 roku życia. Wyjątek stanowią dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, którym wsparcie z tego programu przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Kto nie dostanie 300 plus?

Dofinansowanie z programu „Dobry Start” nie przysługuje dzieciom w realizującym roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w zerówce prowadzonej w szkole. Nie mogą z niego skorzystać również studenci, nawet ci z niepełnosprawnościami.

Kiedy składać wniosek o 300 Plus 2024?

Świadczenie 300 plus jest wypłacane na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka. Wystąpić o wsparcie z programu może też osobiście pełnoletni uczeń, niepozostający na utrzymaniu rodziców. Dotyczy to również osób usamodzielniających się wychodzących z pieczy zastępczej.

Co wpisać we wniosku 300 plus?

Odpowiedni wniosek należy złożyć do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy w nim podać podstawowe dane osobowe rodzica występującego z wnioskiem, adres e-mail i numer telefonu oraz podstawowe dane o dziecku i szkołach, do których uczęszcza oraz numer konta bankowego. Po jego rozpatrzeniu i przyznaniu Zakład wypłaci całą kwotę na rachunek wskazany we wniosku.

Jak złożyć wniosek 300 plus?

Wnioski o wypłatę z programu „Dobry Start”, podobnie jak wcześniejszy wniosek, można składać jedynie drogą elektroniczną. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2024/2025 już 01 lipca a zakończy 30 listopada 2024 rok. Okres oczekiwania na wypłatę wynosi około 2 miesięcy. Dlatego złożenie wniosku w pierwszej połowie sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, pobierającym zasiłek rodzinny, przysługuje jeszcze dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 złotych. Przy zasiłku rodzinnym obowiązuje próg dochodowy. Świadczenie wypłacane jest w rodzinach, w których przeciętny miesięczny dochód na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 złotych. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin ten próg wynosi 764 złotych. Kwota wypłacanego zasiłku rodzinnego to obecnie od 95 do 135 zł miesięcznie.

W przypadku gdy próg dochodowy jest przekroczony, stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę". Wniosek o dodatkowe 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać do 31 października 2024 roku. Maksymalna kwota wypłaty z programu "Dobry Start" wraz z dodatkiem wyniesie 400 złotych.