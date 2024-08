Ochrona dzieci przed wykorzystaniem

Obowiązująca od 01 października 2017 roku ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zgodnie z art. 21 ust. 1 wprowadziła dodatkowe obowiązki na dyrektorów placówek oświatowych:

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym –RSPTS).

Każdy, kto pracuje z dziećmi musi mieć czyste konto

Oznacza to, że każdy nowo zatrudniany pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny musi mieć czystą kartotekę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

Nowela Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z 2023 roku istotnie rozszerzyła katalog aktywności, które podlegają art. 21. ust 1. Od 15 lutego 2024 roku dyrektorzy placówek edukacyjnych muszą sprawdzić w powyższym Rejestrze również osoby świadczące działalność związaną z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Rodzice pod lupą dyrekcji szkoły

Nowy obowiązek weryfikacji w Rejestrze dotyczy nie tylko pracowników szkół, ale także osoby spoza niej, a które mogą np.: prowadzić na terenie placówki zajęcia w ramach praktyk, wolontariatu, czy też prowadzących warsztaty i prelekcje. W tej grupie znajdą się również osoby,pod opieką, których dzieci przebywają na wycieczkach szkolnych, czy w drodze na obowiązkowe w II klasie szkoły podstawowej lekcje pływania.

Zaostrzone przepisy

Konieczność sprawdzenia, czy rodzice nie są wpisani w Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, może nieco dziwić. Jednak w czasie wycieczki szkolnej mają oni bezpośredni nadzór nie tylko nad swoim dzieckiem, ale również nad innymi małoletnimi. Dlatego szkoła ma obowiązek zweryfikować ich w RSPTS, a także odebrać od nich zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Ile kosztuje wypis z rejestru?

Wypis z Krajowego Rejestru karnego czy też rejestru innego Państwa kosztuje 30 zł. Opłatę uiszcza osoba, która występuje o taki dokument.

Informacje z rejestrów karnych innych państw

Obcokrajowcy nieposiadający obywatelstwa polskiego muszą dodatkowo okazać informację z rejestru karnego państwa swojego pochodzenia niezbędną do podjęcia pracy zawodowej lub wolontariackiej polegającej na opiece, nauczaniu czy innych kontaktach z dziećmi.

Lista krajów zamieszkania

Kolejnym obowiązkiem, jaki spoczywa na rodzicu, jest złożenie oświadczenia z listą państw innych niż Polska, w których mieszkał przez ostatnie 20 lat wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw, potrzebną do pracy zawodowej lub wolontraiackiej związanej z kontaktami z dziećmi. Jeżeli prawo tych państw nie przewiduje wydawania takich dokumentów, rodzic musi przedstawić informację z rejestru karnego tego państwa. W szczególnych przypadkach wypis z powyższych rejestru może zastąpić odpowiednie oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.