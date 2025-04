CBOS przypomina, że prawo krajowe nie reguluje korzystania przez uczniów ze smartfonów w szkołach i innych placówkach oświatowych. Ustalają one te zasady we własnym zakresie.

Większość badanych chce zakazu używania smartfonów w szkołach

W badaniu przeprowadzonym na początku marca 2025 r. CBOS zapytał respondentów czy ich zdaniem w szkołach i placówkach oświatowych powinien być zakaz używania smartfonów. Pozytywnie odpowiedziało 73 proc. badanych, w tym 47 proc. "zdecydowanie tak", a 26 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania było 21 badanych, w tym 14 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 7 proc. "zdecydowanie nie". 6 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Badani chcą jednolitych regulacji dotyczących smartfonów w szkołach

Zdaniem 7l proc. badanych lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce ogólnych, jednolitych regulacji korzystania przez uczniów ze smartfonów. 25 proc. badanych sądzi, że lepiej by było, gdyby każda szkoła ustalała własne zasady korzystania ze smartfonów. 4 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Jeśli połączyć ze sobą odpowiedzi na oba pytania to – jak podało CBOS – wyłania się obraz społeczeństwa, w którym 56 proc. stanowią osoby, które opowiadają się za zakazem korzystania ze smartfonów w szkołach i jednocześnie optują za rozwiązaniem tej kwestii na poziomie systemowym. Za brakiem takiego zakazu we wszystkich szkołach w Polsce jest 13 proc. Za zakazem korzystania ze smartfonów w szkołach, który każda powinna uregulować samodzielnie, jest 16 proc. Za suwerennością szkół, choć ogólnie sprzeciwia się zakazowi jest 8 proc.

Wiek kluczowym czynnikiem w opinii o zakazie smartfonów w szkołach

Z analizy CBOS wynika, że to obecność w gospodarstwie domowym dzieci w wieku poniżej 18 lat nie przekłada się w zasadzie na oceny w tej sprawie. Zauważyć można jedynie, że opinie osób z gospodarstw, w których nie ma dzieci, są mniej wyrobione (wyższy odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć").

Czynnikiem, który oddziałuje najbardziej, jest wiek respondentów. Na brak takiego zakazu na poziomie ogólnopolskim najczęściej wskazują badani mający poniżej 25 lat. Jest to jedyna grupa, w której nie przeważa poparcie dla zakazu korzystania ze smartfonów obowiązującego we wszystkich szkołach w kraju. Za takim rozwiązaniem z kolei najczęściej opowiadają się starsi ankietowani (55 plus), szczególnie mający powyżej 64 lat.

Poglądy polityczne nie wpływają na opinię o zakazie smartfonów w szkołach

Na opinie o korzystaniu ze smartfonów w szkołach nie wpływają poglądy polityczne badanych. W omówieniu wyników badania czytamy, że nieco wyższy sprzeciw wobec ogólnego zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach jest w elektoracie Konfederacji Wolność i Niepodległość, co – jak zaznaczono – wynika prawdopodobnie z tego, że zwolennicy tego ugrupowania są przeciętnie młodsi niż choćby zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej.

Podobnie wśród wyborców tych dwóch ostatnich partii ogólnopolski zakaz korzystania ze smartfonów w placówkach oświatowych spotyka się z nieco większą niż przeciętna aprobatą, co również koresponduje z wyższą średnią wieku tych elektoratów.

Badanie zrealizowano od 6 do 16 marca 2025 r. na próbie liczącej 1047 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał jedną z metod badania: 62,3 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 23,6 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 14,1 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.