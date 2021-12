Niegdyś Facebook, teraz Meta – technologiczny gigant twierdzi, że najnowszy koncept Metaverse wyprze nudne dwuwymiarowe ekrany i zapewni nam doświadczenie metawersum. Elon Musk nie jest zachwycony pomysłem Marka Zuckerberga – pisze portal Futurism. „Jasne, możesz założyć sobie telewizor na nos” – zadrwił na temat Metaverse. „Nie jestem pewien, czy to sprawi, że znajdziesz się w metawersum” – dodał.

Reklama

Musk nie jest przekonany do pomysłu „przypinania sobie do twarzy cholernego ekranu przez cały dzień i braku chęci do wychodzenia z niego”. „To wydaje się niewygodne, mieć to coś przypięte do głowy przez cały czas. Myślę, że jesteśmy daleko od zniknięcia w metawersum” – powiedział w wywiadzie dla The Babylon Bee, komentując okulary VR niezbędne do korzystania z Metaverse.

Musk z kolei zaproponował coś, co uważa za znacznie lepszą alternatywę: chip chirurgicznie wszczepiony w mózg, dzięki uprzejmości firmy Neuralink zajmującej się interfejsem mózg-komputer, której jest współzałożycielem. „W dłuższej perspektywie, wyrafinowany Neuralink mógłby umieścić cię w pełni w wirtualnej rzeczywistości” – powiedział.

Meta, znana wcześniej jako Facebook, postawiło na sprzęt VR, jednak nawet sam wiceprezes firmy do spraw globalnych i komunikacji Nick Clegg niedawno przyznał, że oferowane przez okulary doświadczenie nadal kuleje. „Ten nieszczęsny zestaw do VR jest na tyle nieporęczny, że nie można napić się kawy bez poruszania okularami” – skomentował Clegg w wywiadzie dla Financial Times.

Musk wziął na celownik również Web3 – koncepcję demokratyzacji Internetu poprzez przebudowę go w oparciu o blockchain. Musk opisał Web3 w wywiadzie dla Babylon Bee jako „bardziej marketing niż rzeczywistość”.

Musk powstrzymał się jednak przed potępieniem idei metaverse czy Web3. Stwierdził, że istnieje „niebezpieczeństwo”, że nie jesteśmy w stanie „dostrzec przekonującej pozycji metawersum”, porównując swoją perspektywę do Davida Lettermana, który w 1995 roku w wywiadzie z Billem Gatesem wyśmiał ideę Internetu. To, czy idea metawersum w końcu się przyjmie, czy też umrze jako nowinka, nie jest niczym pewnym. Poza tym – jak podkreśla Futurism – Musk już wcześniej się mylił.

Choć technologia VR przeszła długą drogę, to wciąż daleko jej do mainstreamu. Jednak jeśli zestawy słuchawkowe VR zawiodą, to czy chirurgicznie wszczepiany chip do mózgu przekona użytkowników? To prawdopodobnie będzie jeszcze większy problem.