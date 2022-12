Sprawa kamer na budynkach administracji publicznej jest przedmiotem dyskusji już od dłuższego czasu. W maju 2021 r. sprawę podniósł w Sejmie poseł Marek Biernacki. W interpelacji do premiera pisał, że kamery chińskiej firmy są używane do monitorowania krakowskiego domu prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem Kongres USA zobligował amerykańskie agencje federalne do pozbycia się kamer do monitoringu pochodzących z Państwa Środka, co ma udaremnić groźbę szpiegostwa ze strony Pekinu. 25 listopada Federalna Komisja Łączności (FCC) poszła jeszcze dalej – wydała zarządzenie, które zabrania importu lub sprzedaży chińskiego sprzętu, który może stanowić niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Całkowitym zakazem objęto urządzenia marki Huawei i ZTE. Sprzęt Dahua i Hikvision oraz Hytera (producent urządzeń łączności radiowej) nie może natomiast być wprowadzany na rynek dla celów bezpieczeństwa publicznego, obiektów rządowych, infrastruktury krytycznej lub bezpieczeństwa narodowego.

Cena urządzeń jest szczególnie istotna, to jedno z głównych kryteriów, jakie biorą pod uwagę urzędy związane prawem zamówień publicznych. Dla przykładu: w korespondencji z nami MSZ przyznało, że było to jednym z trzech kryteriów wyboru systemu monitoringu. Pozostałe to termin wykonania usługi i gwarancja na dostarczone urządzenia.

Czy chińskie kamery mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa administracji publicznej? – Każde z profesjonalnych rozwiązań do monitoringu wizyjnego można wdrożyć w taki sposób, aby pracowało w sieci odizolowanej, czyli bez konieczności dostępu do internetu. I należy mieć nadzieję, że właśnie taki monitoring wizyjny jest wdrażany w budynkach administracji publicznej, ale to potwierdzić mogą tylko jego administratorzy – mówi Łukasz Grzmot z serwisu Niebezpiecznik.pl. – Odseparowanie systemu monitoringu wizyjnego od internetu minimalizuje ryzyko ataków, zarówno ze strony ewentualnego, świadomie wprowadzonego przez producenta backdoora, jak i ze strony włamywaczy, którzy w przyszłości odnajdą niezamierzony błąd bezpieczeństwa w oprogramowaniu rejestratorów lub kamer. Praca w trybie offline powoduje, że nikt nie jest w stanie uzyskać nieautoryzowanego dostępu do systemu monitoringu spoza odseparowanej lokalnej sieci. W takiej konfiguracji także sam rejestrator nie będzie w stanie „przypadkiem przekazać” zebranych materiałów czy danych telemetrycznych np. na serwery producenta – mówi. Dodaje też, że jego zdaniem nie ma znaczenia, kto jest producentem sprzętu do monitoringu wizyjnego. – Do każdej marki, nawet uznanych firm z krajów sojuszniczych, należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem, bo również mogą zawierać, jeśli nie backdoory, to błędy, które atakujący z mniej przyjaznych Polsce krajów mogą odkryć i wykorzystać przeciwko nam – dodaje. ©℗