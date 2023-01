Dla porównania, Netflix potrzebował 3,5 roku na osiągnięcie takiego pułapu liczby użytkowników, Twitter dwa lata, Facebook 10 miesięcy, natomiast Instagram 2,5 miesiąca.

Co potrafi ChatGPT? Służy do generowania tekstu: historii, tekstów piosenek czy prac semestralnych. To nie wszystko. Jest wykorzystywany przez programistów do tworzenia programistycznego kodu, rozwiązywania matematycznych zadań czy wykonywania tłumaczeń.

Zdaniem założyciela Microsoftu Billa Gatesa sztuczna inteligencja spowoduje, że masy pracowników umysłowych stracą pracę. Pomimo tego wspomniana technologiczna firma postanowiła zacieśnić współpracę z firmą OpenAI, która odpowiada za stworzenie robiącego furorę bota, inwestując w nią niedawno kilka miliardów dolarów.