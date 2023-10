Słyszeliście o youtube’owym kanale „Hejka tu Lenka”? Jeśli nie, to zapytajcie swoje dziecko. Jest duża szansa, że jest ono jednym z jego 1,5 mln subskrybentów. Główna bohaterka – tytułowa Lenka – to sympatyczna dziewczynka z podstawówki. Sprząta swój pokój, rywalizuje z mamą w zabawnym konkursie, przedstawia swoich przyjaciół, wyjeżdża na wakacje, idzie do szkoły… Słowem robi to, co zwykle robią dzieciaki w jej wieku. Niektóre filmy jednak odbiegają od tego schematu. To te, w których jeździ na rolkach z podświetlanymi elementami albo szusuje na najnowszym minimotocyklu, podkreślając, jakiej marki są to produkty. To filmy reklamowe (w tym wypadku uczciwie oznaczane).

