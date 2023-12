Projekt IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS) poparło siedem krajów Unii Europejskiej: Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Polska i Hiszpania. Kraje te przekażą do 1,2 mld euro w ramach finansowania publicznego, co z kolei ma odblokować 1,4 mld euro w inwestycjach prywatnych.

Didier Reynders, unijny komisarz odpowiedzialny za politykę konkurencji, powiedział cytowany przez agencję Reuters, że projekt IPCEI utworzy początkowo około 1000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy dla analityków danych lub specjalistów od sztucznej inteligencji, a później kolejnych 5000.

„Nasza ocena wykazała również, że projekty są naprawdę innowacyjne, co gwarantuje wykorzystanie publicznych pieniędzy na rzecz uczynienia naszej gospodarki innowacyjną i wydajną” – dodał.

Pierwsze rezultaty spodziewane są pod koniec 2027 roku.

Unijne projekty IPCEI - jak informuje Reuters - mają łączyć badania, finanse i biznes w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE oraz wspierania transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Od 2018 r. Komisja zatwierdziła sześć projektów IPCEI w dziedzinie akumulatorów, wodoru, mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych.

W europejskim projekcie technologii chmurowej uczestniczy 19 firm, w tym francuskie Atos i Orange oraz niemieckie Deutsche Telekom, SAP, Telecom Italia i Telefonica Espana. Trzej najwięksi gracze w chmurze obliczeniowej to Amazon, Microsoft i Google.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)