Dojście do tego poziomu zajęło nastolatkowi zaledwie 38 minut. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu fani Tetrisa uważali, że grać można tylko do poziomu 29.

Reklama

W 2010 r. profesjonalnemu graczowi o pseudonimie Thor Aackerlund udało się osiągnąć poziom 30, stosując technikę zwaną hipertappingiem, w której gracz wibruje palcami w sposób powodujący poruszanie kontrolerem szybciej niż prędkość gry. Doprowadziło to do tego, że inni gracze zaczęli stosować hipertapping i inne techniki, aby zobaczyć, jak daleko mogą się posunąć.

W ciągu ostatnich pięciu lat kolejnym zawodowym graczom udało się przebijać kolejne bariery; poprzedni rekord należał do użytkownika o pseudonimie PixelAndy, któremu udało się dojść do poziomu 148.

Reklama

Przypadek Willisa Gibsona jest pierwszą udokumentowaną rozgrywką, kiedy to gra odmówiła posłuszeństwa, co przez społeczność interpretowane jest jako „przejście” Tetrisa.

Tetris i poziom 157

Willis Gibson zamieścił na swoim kanale YouTube film przedstawiający moment osiągnięcia poziomu 157, co spowodowało zawieszenie się gry.

13-latek opadł na krzesło i oświadczył: „Zaraz zemdleję, nie czuję palców”. Pod koniec 38-minutowego maratonu ekran Willisa ulega awarii i klocki nie spadają już w miarę przechodzenia gry.

Czy rekord nastolatka z USA jest możliwy do pobicia?

Nastolatek – występujący na YouTube pod pseudonimem Blue Scuti – gra w Tetrisa od 11. roku życia i brał udział w kilku turniejach gamingowych. „Kiedy zaczynałem grać w tę grę, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ją zawieszę lub pokonam” – napisał na swoim kanale YouTube.

Willis twierdzi, że poza pokonaniem gry pobił także ogólny wynik i trzy inne rekordy świata w Tetris. Inni gracze próbują teraz pobić rekord 13-latka, a wielu dokumentuje swoje wysiłki w mediach społecznościowych i witrynach do strumieniowego przesyłania wideo.

Czy rekord nastolatka z Oklahomy jest niemożliwy do pobicia i można go najwyżej wyrównać? Niekoniecznie. Społeczność fanów Tetrisa jest zdania, że rekord można pobić, doprowadzając do awarii gry na wyższym poziomie (niż 157) lub z wyższym wynikiem pod względem zdobytych punktów.

Popularna gra wideo

Tetris to popularna gra wideo, w której gracze układają spadające klocki, składające się z czterech kwadratowych pól w idealne poziome linie przy rosnącej prędkości. Im więcej linii ułożymy, tym tempo opadania klocków jest szybsze, przez co rozgrywka staje się coraz trudniejsza.

Gra została pierwotnie stworzona w 1984 r. przez radzieckiego inżyniera Aleksieja Pajitnowa i zyskała popularność po debiucie na Nintendo Entertainment System (NES) oraz przenośnej konsoli Nintendo Game Boy w 1989 r. Obecnie w grę można grać na wielu konsolach i platformach, w tym na telefonach komórkowych.