Lider branży Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oświadczył latem 2023 roku, że otworzy swoją pierwszą nową fabrykę w Arizonie w 2025 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2024 roku, a drugą w 2027 lub 2028 roku, zamiast w 2026 roku. Intel natomiast ma otworzyć w tym roku dwie zintegrowane fabryki w pobliżu Phoenix. Niestety na początku lutego ogłoszono kolejne opóźnienie otwarcia fabryki w Ohio. Hala produkcyjna zostanie oddana do użytku dopiero w 2026 roku zamiast w 2025.

Teksaskie półprzewodniki

Również Samsung planuje w tym roku otworzyć zakład na obrzeżach Austin w Teksasie. Ukończenie pierwszej fabryki TSMC, a także zakładu w Boise w stanie Idaho przez amerykańskiego producenta chipów Micron, zaplanowano na przyszły rok. Dotyczy to również czterech nowych fabryk w północnym Teksasie, prowadzonych przez Texas Instruments. Firma, która za dwa lata ma również otworzyć kolejną fabrykę w Utah, będzie w obu lokalizacjach produkować analogowe i wbudowane półprzewodniki 300 mm, które są wykorzystywane w komputerach osobistych i innych projektach związanych z pamięcią.

Walka o prymat

Choć ustawa CHIPS nie ogranicza się do najbardziej zaawansowanych typów mikrochipów, to najnowocześniejsze układy logiczne wykonane w procesach 5 nm i 3 nm cieszą się największym zainteresowaniem prasy ze względu na ich zastosowanie w nowych smartfonach, laptopach i samochodach autonomicznych. Od nich zależy również niezależność technologiczna, do której Stany Zjednoczone wciąż dążą. Według portalu z2.com TSMC i Samsung będą produkować chipy tego kalibru w USA.