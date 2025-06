Odlot rakiety Falcon 9 wraz z kapsułą Dragon, która zabierze astronautów na ISS, planowany jest obecnie na 2.31 w nocy czasu lokalnego. Start odbędzie się z kompleksu startowego 39A w porcie kosmicznym NASA Kennedy Space Center na Przylądku Canaveral na Florydzie.

Falcon 9 szykuje się do startu – nocny odlot z Florydy, polski astronauta dotrze na ISS w czwartek

Astronauci mają dotrzeć do ISS o ok. godz. 13 czasu polskiego w czwartek.

Kolejne podejście do startu misji Axiom 4 – po opóźnieniach spowodowanych wyciekiem na ISS

To już kolejny plan startu długo oczekiwanej misji po tym, jak była ona wielokrotnie przekładana. Powodem odkładania lotu w ciągu ostatnich niemal dwóch tygodni był wyciek w rosyjskim module serwisowym Zwiezda na ISS. NASA informowała, że po naprawach spadające ciśnienie w stacji się ustabilizowało, lecz w ostatnich dniach prowadziła dalsze analizy.

Misja, która ma wyruszyć z ośrodka NASA Kennedy Space Center na Florydzie, jest czwartym komercyjnym lotem na ISS firmy Axiom Space. Astronauci - była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści naukowcy Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu z Węgier - spędzą na ISS do 14 dni, wykonując ok. 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców. Na stację polecą na pokładzie kapsuły Crew Dragon - ostatniej stworzonej przez SpaceX - dla której będzie to pierwszy lot w kosmos.

Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym polskim astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

