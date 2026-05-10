Wymarzone wakacje za 2 tysiące złotych. Dokąd jeszcze można polecieć w tej cenie?

Wakacje w 2026 roku pokazują, że udany wyjazd nie wymaga wielu kompromisów. W budżecie do 2 tysięcy złotych wciąż są dostępne pakiety, które łączą lot, hotel i wyżywienie w wielu wariantach.

Jednak wybór kierunków, które oferują najwięcej w relacji ceny do jakości, kurczy się wraz z nadchodzącym końcem roku szkolnego.

– Wciąż jeszcze wiele osób nie ma zaplanowanych wakacyjnych wyjazdów. Może się wydawać, że teraz zapłacą znacznie więcej, niż ci, którzy zrobili to wcześniej. Na szczęście są jeszcze miejsca i oferty, które nie zrujnują rodzinnego budżetu. Na znaczeniu zyskują rozwiązania oparte na pakietach dynamicznych, które pozwalają łączyć przelot, hotel i wyżywienie w zależności od potrzeb i momentu zakupu – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w wyszukiwarce lotów eSky.pl.

–To właśnie ta elastyczność sprawia, że podróżnicy mogą lepiej dopasować wakacje do własnych oczekiwań, zarówno pod kątem lokalizacji, komfortu, jak i stylu wypoczynku, zyskując jednocześnie dostęp do znacznie szerszej i bardziej zróżnicowanej oferty. Trzeba jednak pamiętać, że im bliżej lata, tym takich budżetowych ofert będzie coraz mniej – wskazuje Katarzyna Hauton,.

Wakacje na Krecie

Docenianym przez klientów eSky kierunkiem jest Kreta, szczególnie w regionie Chania, gdzie tygodniowe wakacje w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz dostępem do aquaparku zaczynają się od ok. 1649 zł za osobę.

Ta grecka wyspa w naturalny sposób łączy różne potrzeby: od wypoczynku na plaży, przez aktywne zwiedzanie, po ofertę dla rodzin z dziećmi. W praktyce oznacza to mniej dodatkowych wydatków na miejscu i większą elastyczność w planowaniu dnia.

Niewielka cena za hiszpańskie szaleństwo

Z kolei dla osób, które chcą połączyć wypoczynek z rozrywką, interesującym wyborem może być Hiszpania, np. Salou. Tygodniowy pobyt ze śniadaniami i obiadokolacjami od ok. 1659 zł za osobę wraz z przelotem daje dostęp nie tylko do szerokich plaż Costa Dorada, ale również do parku rozrywki PortAventura World – jednej z najważniejszych atrakcji tego regionu.

To kierunek, który odpowiada na potrzeby rodzin i osób szukających bardziej aktywnego wypoczynku, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów dodatkowych.

Alternatywą w podobnym budżecie jest hiszpańska Calella na Costa Brava, gdzie ceny tygodniowych pakietów dynamicznych Lot+Hotel z wyżywieniem HB zaczynają się od ok. 1769 zł za osobę.

To propozycja dla tych, którzy cenią sobie balans między relaksem a miejskim doświadczeniem. Szerokie plaże, lokalna atmosfera i jednocześnie bardzo dobre połączenie z Barceloną sprawiają, że wyjazd zyskuje dodatkowy wymiar.

Natura to piękno Cypru

Coraz więcej osób szuka jednak nie tylko słońca i wygody, ale też autentyczności. W tym kontekście wyróżnia się Pissouri na Cyprze – spokojna lokalizacja między Pafos a Limassol, gdzie tygodniowy pobyt w formule all-inclusive zaczyna się od ok. 1769 zł za osobę.

To propozycja, która zamiast masowej turystyki oferuje przestrzeń, kameralną atmosferę i większy komfort funkcjonowania na miejscu, szczególnie w przypadku wyjazdów rodzinnych.

Bułgaria wyjazd w sprawdzony kierunek w sercu Europy

Dla Polaków wakacyjnym pewniakiem pozostaje również Słoneczny Brzeg, który od lat utrzymuje pozycję jednego z najbardziej opłacalnych kierunków wakacyjnych w Europie. Tygodniowy wyjazd w pakiecie Lot+Hotel (all-inclusive) można tu znaleźć już od ok. 1849 zł za osobę, co przy szerokich, piaszczystych plażach, łagodnym zejściu do morza i rozwiniętej infrastrukturze oznacza produkt kompletny.

Dodatkowym atutem jest spokojniejsza, południowa część kurortu oraz bliskość pełnego zabytków Nessebar, dzięki czemu można połączyć wypoczynek z elementem zwiedzania. To kierunek zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób chcących wypocząć w nieco łagodniejszym klimacie.