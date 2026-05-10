Wymarzone wakacje za 2 tysiące złotych. Dokąd jeszcze można polecieć w tej cenie?

Bartosz Biskupski
dzisiaj, 08:29
Tanie wakacje. Jaki kierunek wybrać na wyjazd by polecieć do 2 tys. zł?/Shutterstock
Wakacje są już za rogiem, ale jeszcze jest dobry moment, by zaplanować wyjazd, który połączy rozsądny budżet z jakością i doświadczeniami. Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że podróżnicy wciąż mogą zaplanować wakacje w korzystnej cenie. Wśród kierunków poniżej 2 tysięcy złotych, z których można wybierać znajdujemy między innymi Kretę, Bułgarię, a nawet hiszpańskie wybrzeże.

Wakacje w 2026 roku pokazują, że udany wyjazd nie wymaga wielu kompromisów. W budżecie do 2 tysięcy złotych wciąż są dostępne pakiety, które łączą lot, hotel i wyżywienie w wielu wariantach.
Jednak wybór kierunków, które oferują najwięcej w relacji ceny do jakości, kurczy się wraz z nadchodzącym końcem roku szkolnego.

Wciąż jeszcze wiele osób nie ma zaplanowanych wakacyjnych wyjazdów. Może się wydawać, że teraz zapłacą znacznie więcej, niż ci, którzy zrobili to wcześniej. Na szczęście są jeszcze miejsca i oferty, które nie zrujnują rodzinnego budżetu. Na znaczeniu zyskują rozwiązania oparte na pakietach dynamicznych, które pozwalają łączyć przelot, hotel i wyżywienie w zależności od potrzeb i momentu zakupu – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w wyszukiwarce lotów eSky.pl.
To właśnie ta elastyczność sprawia, że podróżnicy mogą lepiej dopasować wakacje do własnych oczekiwań, zarówno pod kątem lokalizacji, komfortu, jak i stylu wypoczynku, zyskując jednocześnie dostęp do znacznie szerszej i bardziej zróżnicowanej oferty. Trzeba jednak pamiętać, że im bliżej lata, tym takich budżetowych ofert będzie coraz mniej – wskazuje Katarzyna Hauton,.

Wakacje na Krecie

Docenianym przez klientów eSky kierunkiem jest Kreta, szczególnie w regionie Chania, gdzie tygodniowe wakacje w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz dostępem do aquaparku zaczynają się od ok. 1649 zł za osobę.
Ta grecka wyspa w naturalny sposób łączy różne potrzeby: od wypoczynku na plaży, przez aktywne zwiedzanie, po ofertę dla rodzin z dziećmi. W praktyce oznacza to mniej dodatkowych wydatków na miejscu i większą elastyczność w planowaniu dnia.

Niewielka cena za hiszpańskie szaleństwo

Z kolei dla osób, które chcą połączyć wypoczynek z rozrywką, interesującym wyborem może być Hiszpania, np. Salou. Tygodniowy pobyt ze śniadaniami i obiadokolacjami od ok. 1659 zł za osobę wraz z przelotem daje dostęp nie tylko do szerokich plaż Costa Dorada, ale również do parku rozrywki PortAventura World – jednej z najważniejszych atrakcji tego regionu.
To kierunek, który odpowiada na potrzeby rodzin i osób szukających bardziej aktywnego wypoczynku, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów dodatkowych.

Alternatywą w podobnym budżecie jest hiszpańska Calella na Costa Brava, gdzie ceny tygodniowych pakietów dynamicznych Lot+Hotel z wyżywieniem HB zaczynają się od ok. 1769 zł za osobę.
To propozycja dla tych, którzy cenią sobie balans między relaksem a miejskim doświadczeniem. Szerokie plaże, lokalna atmosfera i jednocześnie bardzo dobre połączenie z Barceloną sprawiają, że wyjazd zyskuje dodatkowy wymiar.

Natura to piękno Cypru

Coraz więcej osób szuka jednak nie tylko słońca i wygody, ale też autentyczności. W tym kontekście wyróżnia się Pissouri na Cyprze – spokojna lokalizacja między Pafos a Limassol, gdzie tygodniowy pobyt w formule all-inclusive zaczyna się od ok. 1769 zł za osobę.
To propozycja, która zamiast masowej turystyki oferuje przestrzeń, kameralną atmosferę i większy komfort funkcjonowania na miejscu, szczególnie w przypadku wyjazdów rodzinnych.

Bułgaria wyjazd w sprawdzony kierunek w sercu Europy

Dla Polaków wakacyjnym pewniakiem pozostaje również Słoneczny Brzeg, który od lat utrzymuje pozycję jednego z najbardziej opłacalnych kierunków wakacyjnych w Europie. Tygodniowy wyjazd w pakiecie Lot+Hotel (all-inclusive) można tu znaleźć już od ok. 1849 zł za osobę, co przy szerokich, piaszczystych plażach, łagodnym zejściu do morza i rozwiniętej infrastrukturze oznacza produkt kompletny.
Dodatkowym atutem jest spokojniejsza, południowa część kurortu oraz bliskość pełnego zabytków Nessebar, dzięki czemu można połączyć wypoczynek z elementem zwiedzania. To kierunek zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób chcących wypocząć w nieco łagodniejszym klimacie.

