Japonia rozpoczyna rok 2023 z najpotężniejszym paszportem na świecie, umożliwiającym bezwizowy wjazd do 193 miejsc na całym świecie - wynika z najnowszej edycji rankingu paszportów Henley. Japoński dokument zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu już piąty rok z rzędu.

Według najnowszych dostępnych danych japońskiego resortu spraw zagranicznych, pod koniec 2021 r. w obiegu było tylko 24 mln ważnych japońskich paszportów. To o ponad 3 miliony mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że mniej niż 20 proc. populacji Kraju Kwitnącej Wiśni posiadało dokument podróżny.

Stany Zjednoczone znalazły się wśród 22 najlepszych państw, których paszporty uprawniają do bezwizowej podróży do co najmniej 186 miejsc na świecie, dorównując takim krajom jak Szwajcaria, Nowa Zelandia i Norwegia. Chiński paszport umożliwia dostęp do zaledwie 80 państw, tak samo jak Boliwii. Dokument rosyjski, mimo że Rosja jest objęta sankcjami, okazuje się lepszy od paszportu Państwa Środka. Rosyjski paszport zapewnia bezproblemowy wjazd do 118 miejsc docelowych.

Na końcu zestawienia uplasował się Afganistan. Dokument państwa rządzącego przez talibów pozwala na bezwizowy dostęp do zaledwie 27 państw świata.

Polska uplasowała się na 9. miejscu w rankingu w grupie najlepszych 28 państw. Polski paszport, podobnie jak węgierski, uprawnia do bezwizowego wjazdu do 184 państw na świecie.

Ranking, opublikowany przez londyńską firmę doradczą ds. imigracji Henley & Partners, wykorzystuje dane z Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego do uszeregowania dostępu 199 paszportów do 227 miejsc podróży.