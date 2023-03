Sami mieszkańcy Małopolski aktywowali do tej pory 356 tys. bonów turystycznych, ale wykorzystanych całkowicie zostało tylko niespełna 240 tys. czyli ponad 67 proc. Mieszkańcy Małopolski zrealizowali bony na łączną kwotę 283,5 mln zł. Oznacza to, że Małopolanie mają wciąż do wykorzystania 43 tys. 320 bonów na kwotę niemal 28 mln zł.

Z danych przekazanych PAP przez biuro wiceministra sportu i turystyki wynika, że najwięcej bonów zrealizowano w powiecie tatrzańskim na czele z Zakopanem na łączną kwotę 262 mln zł, następnie w powiecie oświęcimskim na kwotę 147 mln zł oraz nowotarskim na kwotę 78 mln zł.

Tylko w okresie zimowych ferii trwających od 16 stycznia do 16 lutego największą liczbę płatności Polskim Bonem Turystycznym odnotowała również Małopolska. Do podmiotów turystycznych z tego regionu podczas zimowego sezonu wpłynęło 11 mln 690 tys. zł z tytułu płatności bonami. Na kolejnych miejscach znalazły się: województwo mazowieckie z kwotą 5 mln 891 tys. zł; pomorskie – 4 mln. 292 tys. zł i dolnośląskie – 4 mln 191 tys. zł. Ponad 3 mln zł trafiły do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, a z województw śląskiego i łódzkiego po ponad 2 mln zł.

„Bez wsparcia z bonu wiele firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, mogłoby mieć poważne trudności z płynnością finansową podczas pandemii. Między innymi właśnie dzięki możliwości dofinansowania bonem rodzinnych wyjazdów, udało się wyjść z tego okresu obronną ręką. Bardzo cieszy mnie również to, że bon zachęcił tak wielu naszych rodaków do podróżowania po Polsce i odkrywania na nowo jej walorów” – powiedział wiceminister Gut-Mostowy i dodał: „Przed nami ostatni miesiąc obowiązywania programu. Sezon na zimowe wyjazdy, nie tylko do regionów górskich, gdzie dobre warunki narciarskie mogą potrwać nawet do końca marca, jeszcze się nie skończył. Jestem przekonany, że do 31 marca z dofinansowania do wypoczynku skorzysta jeszcze wiele polskich rodzin, a do przedsiębiorców turystycznych, którzy oferują mnóstwo atrakcyjnych ofert i rodzinnych pakietów na spędzenie czasu w tysiącach wspaniałych miejsc naszego kraju, trafi kolejna pula środków z bonu”.

Kwota płatności Polskim Bonem Turystycznym w skali całego kraju, od początku jego funkcjonowania, przekroczyła do tej pory 3 mld zł.

Polski Bon Turystyczny można wykorzystać w ponad 28 tysiącach miejsc w całej Polsce. Pełna baza obiektów, z których można korzystać płacąc bonem do 31 marca dostępna jest na stronie programu: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-obiektow. Bon można również wykorzystać w niektórych obiektach jako przedpłatę np. na poczet wyjazdu wakacyjnego.