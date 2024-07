Henley Passport Index to ranking wszystkich paszportów świata uszeregowany według liczby miejsc docelowych, do których ich posiadacze mogą uzyskać dostęp bez wizy. Zestawienie tworzone jest na bazie danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych i obejmuje 199 paszportów umożliwiających dostęp do 227 miejsc podróży.

Najpotężniejsze paszporty świata

Jak pokazuje Henley Passport Index na szczycie listy najpotężniejszych paszportów świata znalazł się dokument Singapuru, który daje możliwość bezwizowego wjazdu do rekordowych 195 miejsc na całym świecie.

Drugie miejsce zajmują cztery kraje europejskie (Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania), które w poprzedniej edycji zajmowały pierwsze miejsce w zestawieniu Henley, oraz Japonia. Paszporty tych pięciu państwa umożliwiają bezwizowy wjazd do 192 miejsc na świecie.

Na trzecim miejscu znalazło się siedem krajów. Posiadacze paszportów z Austrii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Korei Południowej i Szwecji mogą bezproblemowo wjechać do 191 miejsc.

Polski paszport w rankingu Henley

Polska wraz z Grecją uplasowała się na szóstej pozycji, najwyżej w historii. W poprzednim zestawieniu polski dokument klasyfikowany był na dziewiątej miejscu. W 2024 r. Polski paszport w ręku to możliwość wjazdu bez wizy do 188 miejsc na świeci.

Dawni liderzy spadają

Stany Zjednoczone spadły o jedno miejsce na ósme, przedłużając trwający od dziesięciu lat spadek indeksu. Dziesięć lat temu ta dawna potęga paszportowa zajmowała pierwsze miejsce wspólnie z Wielką Brytanią. Wielka Brytania jest obecnie w grupie sześciu państw, które zajmują czwarte miejsce.

Najsłabszym na świecie okazał się dokument podróży Afganistanu, który umożliwia bezwizowy wjazd do zaledwie 26 miejsc docelowych na świecie.