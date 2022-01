W ubiegłym roku Rolls-Royce dostarczył 5 586 samochodów na całym świecie, co stanowi największą liczbę samochodów sprzedanych przez Rolls-Royce'a w ciągu jednego roku w jego 117-letniej historii – podaje redakcja CNN. Również Bentley ustanowił rekord, sprzedając w ubiegłym roku 14 659 samochodów i SUV-ów. Stanowiło to wzrost o 31 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W liczbach bezwzględnych tak małe wyniki sprzedaży byłyby oznaką porażki dla marki mainstreamowej lub nawet dla większości marek samochodów luksusowych. Jednak dla producentów samochodów, którzy oferują produkty takie jak Rolls-Royce Phantom za 455 tys. dolarów czy Bentley Flying Spur za 200 tys. dolarów, ponad 20 tys. samochodów oznacza historyczny sukces.

Lamborghini nie podało jeszcze rocznej sprzedaży za rok 2021, ale w grudniowym wywiadzie prezes Stephan Winkelmann powiedział, że sprzedaż jest na dobrej drodze do osiągnięcia wspaniałego wyniku. „Ten rok jest już wyższy niż najlepszy rok w historii” – cytuje CNN. W USA, największym rynku marki, Lamborghini dostarczyło w zeszłym roku 2 472 pojazdy, co stanowi 11 proc. wzrost w stosunku do roku 2020. Zarówno Bentley, jak i Lamborghini są częścią grupy Volkswagen.

Bonanza sprzedażowa podpowiada, że pandemia nie zaszkodzi tym producentom. Lamborghini i Rolls-Royce miały rekordowe lata w 2019 roku. W 2020 r. pandemia zakłóciła na jakiś czas produkcję, ale gdy fabryki zaczęły działać, producenci samochodów ultra-luksusowych zamknęli rok z rewelacyjnym wynikiem w czwartym kwartale. Bentleyowi udało się nawet osiągnąć rekord za cały rok 2020 pomimo siedmiotygodniowego przestoju fabryki. Ten rekord został pobity w tym roku.

Biorąc pod uwagę małe liczby sprzedaży, jeden nowy model, a nawet nowe wersje modeli, może mieć ogromny wpływ na sprzedaż na rynku ultra-luksusowym. Do wzrostu sprzedaży Rolls-Royce’a przyczynił się fakt, że ubiegły rok był pierwszym pełnym rokiem produkcji odświeżonego sedana Rolls-Royce Ghost. Z ceną wyjściową nieco ponad 300 tys. dolarów, jest on uważany za bardziej praktyczną i przystępną alternatywę dla ogromnego Phantoma. Rolls-Royce wprowadził również wersję Black Badge modelu Ghost.

Bentley natomiast przypisuje swój sukces w dużej mierze nowej wersji hybrydowej: 20 proc. wszystkich sprzedanych SUV-ów Bentley Bentayga, najpopularniejszego modelu marki, stanowiły wprowadzone w ubiegłym roku hybrydy. Sprzedaż Bentaygi wzrosła o 48 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Sprzedaż modelu sedana Bentleya, Flying Spur, wzrosła o 88 proc. dzięki wprowadzeniu tańszej wersji z silnikiem V8 oprócz 12-cylindrowego, z którym był dostępny wcześniej.

Nie chodzi tylko o nowe modele. Rolls-Royce, Bentley i Lamborghini odnotowały wzrost zainteresowania wieloma liniami modelowymi. Szczególną popularnością cieszą się SUV-y, które przyciągają nowych klientów – a ci następnie szukają innych modeli do swoich przestronnych garaży.

Zarówno Rolls-Royce, jak i Lamborghini twierdzą, że mają zamówienia na samochody, które będą budować jeszcze w tym roku. W tym segmencie rynku, samochody są zazwyczaj budowane na konkretne zamówienia klientów, a nabywcy często czekają tygodniami lub miesiącami na ich przygotowanie. Oprócz rekordowego roku pod względem liczby sprzedanych samochodów, Rolls-Royce odnotował również rekordowy rok pod względem średniej ceny. To jednak skrajny przykład. Jeden egzemplarz Rolls-Royce Boat Tail, których powstało tylko trzy, kosztował podobno około 25 milionów dolarów za sztukę.

Christophe Georges, prezes i dyrektor generalny firmy Bentley, powiedział, że spodziewa się, iż rok 2022 będzie coraz lepszy. Firma będzie nadal mieć więcej wariantów modeli, takich jak hybrydowa wersja sedana Flying Spur. Wydaje się, że gospodarka – jak twierdzi Georges – będzie sobie dobrze radzić w nowym roku – podaje CNN.