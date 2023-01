W ubiegłym roku w Norwegii samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in stanowiły 87 proc. nowych rejestracji. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych pojazdy elektryczne, z wyłączeniem hybryd, stanowiły zaledwie 2,6 proc. sprzedaży samochodów osobowych w 2021 roku.

Reklama

Dlaczego Norwegia tak bardzo wyprzedza inne kraje pod względem przechodzenia na pojazdy elektryczne? Jest to połączenie środków politycznych i bogactwa kraju (jak na ironię, uzyskanego z jego ogromnych rezerw ropy naftowej). Norwegia nakłada wysokie cła importowe na pojazdy i podatki rejestracyjne, przez co samochody są znacznie droższe niż w większości innych krajów. Znosząc te cła dla pojazdów elektrycznych, Norwegia skutecznie subsydiuje zakupy pojazdów elektrycznych na poziomie, na który inne kraje nie mogłyby sobie pozwolić. Gdy do tego dodajmy darmowy parking dla aut elektrycznych, to przejście na elektryka nagle stanie się kuszącą propozycją.

Reklama

Tym, co sprawia, że boom pojazdów elektrycznych w Norwegii jest jeszcze bardziej zauważalny, jest fakt, że energia w tym kraju pochodzi prawie wyłącznie z elektrowni wodnej. W ten sposób jazda samochodem elektrycznym w Norwegii jest jeszcze czystsza niż w krajach silnie uzależnionych od węgla.