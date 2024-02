W 2023 roku osoby prywatne rozpoczęły budowę 70 tys. domów na własne potrzeby. To bardzo mało, najmniej od 17 lat. Powodów jest wiele, na ich czoło wysuwają się, jak można się domyślić, duże koszty takiego przedsięwzięcia.

Metr kwadratowy działki pod zabudowę kosztuje obecnie 200-250 zł, drogie są także materiały budowlane. Zdaniem ekspertów przepytanych przez Money.pl, na inwestycję w postaci budowy własnego domu stać obecnie tylko relatywnie zamożne osoby.

Czy ten trend się w tym roku zmieni? Niewykluczone. Część analityków sądzi, że ceny działek budowlanych mogą nieznacznie spaść na skutek mniejszego nimi zainteresowania. Motywacją dla potencjalnych inwestorów indywidualnych do szybkiego podjęcia decyzji o budowie może być też chęć uzyskania warunków zabudowy na mocy obowiązujących póki co, korzystnych przepisów prawnych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że materiały budowlane odrobinę staniały.

Jednak część ekspertów jest innego zdania. Nie sądzą, aby mniejszy popyt przyczynił się do obniżenia cen działek budowlanych. Wskazują na to, że koniunktura nadal jest mocno niepewna i zakładają, że Polacy będą podchodzić ostrożnie do realizacji marzeń o własnym domu.