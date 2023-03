Najnowsze badanie United Surveys dla DGP i RMF pokazuje, że Polacy myśląc o wsparciu przez państwo mieszkalnictwa, stawiają głównie na pomoc w nabyciu własnego kąta. - To wynika z braku poczucia bezpieczeństwa. Własność mieszkania czy domu nie jest tylko kwestią statusu materialnego - nieruchomość powoduje, że czujemy się pewniej, nikt mnie z mojego nie wyrzuci. Wynajmowanie - nieważne czy prywatnie, czy od samorządu - nie daje takiej pewności - podkreśla Marcin Duma, współautor badania . W ten od lat niesłabnący trend próbują się wpisać politycy. Ci, którzy w swoich ugrupowaniach zajmują się przygotowywaniem programów mieszkaniowych, mówią o polskiej specyfice, która przejawia się w szukaniu sposobów, by mieć własne mieszkanie czy dom. Co ciekawe, widać to zwłaszcza wśród najmłodszych ankietowanych, tam zdecydowanie przeważa oczekiwanie, że państwo dopłaci do kredytów mieszkaniowych. Popiera je niemal połowa 20- i 30-latków. - Zdecydowana większość młodych ludzi woli własne M od wynajmu, taką prawidłowość widzimy także w innych badaniach, gdzie respondenci są o to pytani wprost i ten odsetek sięga nawet 70 proc. - zauważa rzecznik PO Jan Grabiec.