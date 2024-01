Jak przypomina portal, w III kwartale 2023 r. średnia cena metra kwadratowego w ofercie deweloperów wzrosła o 11 proc.

Według wstępnych danych RynekPierwotny.pl, w całym 2023 r. w większości dużych miast wzrost cen nowych mieszkań był dwucyfrowy, najwięcej, o 27 proc. cena metra kw. wzrosła w Trójmieście, w Krakowie było to 24 proc., a w Warszawie 23 proc. Z pośród metropolii cena najmniej, bo o 8 proc. wzrosła w Łodzi.

Reklama

Z danych portalu wynika, że pod koniec grudnia 2023 r. średnia cena metra kw. mieszkań w ofercie warszawskich firm deweloperskich przekraczała 16,7 tys. zł, co oznacza, że za 50-metrowe nowe mieszkanie w stolicy trzeba było zapłacić średnio niemal 837 tys. zł, to o ok. 155 tys. więcej niż przed rokiem. Z kolei w Krakowie zakup mieszkania o powierzchni 50 m kw. oznacza wydatek średnio o ok. 151 tys. zł wyższy niż pod koniec ubiegłego roku, a w Trójmieście – o ok. 160 tys. zł. RynekPierwotny.pl wskazuje, że przyspieszenie wzrostu cen nastąpiło od lipca 2023 r., od momentu pojawienia się w ofercie banków bezpiecznego kredytu 2 proc.

Bezpieczny kredyt 2 proc. praktycznie „wyczyścił” ofertę deweloperów z najtańszych mieszkań - ocenia portal, wskazując m.in., że w Trójmieście oferta lokali z ceną poniżej 9 tys. zł za metr kw. skurczyła się w ubiegłym roku z 24 proc. do 7 proc. Odsetek mieszkań w ofercie z ceną powyżej 15 tys. zł za metr kw. zwiększył się z 17 proc. do 42 proc.(PAP)