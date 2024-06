Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań

Jak podano w opublikowanym w piątek raporcie "Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2024 r." wydano pozwolenia na budowę 69,0 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 3 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2023 r. i o ok. 33 proc. w stosunku do pierwszego kwartału rok wcześniej.

NBP poinformował też, że od stycznia do końca marca tego roku rozpoczęto budowę 60,1 tys. mieszkań, tj. więcej o ok. 20 proc. kw./kw. i wzrost o ok. 56 proc. r/r.

Liczba budowanych mieszkań i koszty budowy poszły w górę

"Oznacza to, że produkcja w toku zaczęła powoli rosnąć. Nadal rosły koszty budowy mieszkań, tj. robocizny, najmu sprzętu, przy stabilizacji cen materiałów. Powróciło zainteresowanie zakupami terenów budowlanych przy wzroście poziomu ich cen. Zaobserwowano stabilizację lub nieznaczne zmniejszenie stawek transakcyjnych najmu mkw. mieszkań oraz wyższe, od notowanych w poprzednich kwartałach, wzrosty średnich nominalnych cen transakcyjnych mkw. mieszkań" - poinformował bank centralny w informacji.

Dodano, że na rynkach pierwotnych nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. nowych mieszkań wzrosły zarówno kw./kw., jak i r/r, zwłaszcza w Krakowie i Warszawie, natomiast zmniejszyły się wyłącznie w Gdańsku. Na rynkach pierwotnych notowano wzrosty realnych cen transakcyjnych względem CPI kw./kw. oraz r/r (wzrost inflacji był niższy od wzrostu cen mieszkań).

Ceny na rynkach pierwotnym i wtórnym

Z kolei na rynkach wtórnych, jak informuje NBP, obserwowano wzrosty dynamiki cen nominalnych m/kw., szczególnie wysokie w Łodzi i Krakowie. Dynamika r/r cen nominalnych zarówno względem CPI, jak i dynamiki wynagrodzeń stała się dodatnia na rynkach, w tym szczególnie w Łodzi i Krakowie.

NBP poinformował, że w pierwszym kwartale 2024 r. nadal rosła liczba mieszkań oferowanych na wynajem. Było to m.in. efektem oddawania do użytku mieszkań kupionych w okresie boomu w latach 2020-2023, gdy wielu inwestorów decydowało się na zakupy mieszkania na wynajem. Poziom średnich, transakcyjnych stawek najmu mkw. mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) zmalał (kw./kw.) co zmniejszyło opłacalność najmu w dużych ośrodkach.

Spadek rentowności najmu

"Najem mieszkania z uwagi na wysokość stóp procentowych oraz stawki czynszów był w pierwszym kwartale 2024 r. bardziej opłacalny wobec zakupu mieszkania, jako alternatywy dla konsumpcji mieszkaniowej. Profesjonalny rynek najmu w kolejnych latach powinien się dalej rozwijać ze względu na wciąż mały udział czysto rynkowych mieszkań na wynajem" - wskazał NBP.

Polacy kupują większe mieszkania

Z informacji banku centralnego wynika, że wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r. była wyższa od wypłat kredytów w tym samym okresie 2023 r., co było związane ze wzrostem zdolności kredytowej gospodarstw domowych oraz przedłużoną obsługą wniosków kredytowych związanych z programem Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Wartość nowych umów gospodarstw domowych na złotowe kredyty mieszkaniowe (bez umów renegocjowanych) według danych NBP wyniosła w pierwszym kwartale br. 27,1 mld zł, tj. była wyższa o ok. 2,1 mld zł (wzrost o 8 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału, oraz wyższa o ok. 19,9 mld zł (ok. trzykrotnie więcej) względem pierwszego kwartału 2023 r.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski