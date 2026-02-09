Pośliznąłeś się i złamałeś nogę w drodze do pracy? Możesz otrzymać 100 proc. zasiłku chorobowego

Trudna aura zimowa sprzyja upadkom na śliskich nawierzchniach, co niejednokrotnie kończy się poważnymi kontuzjami wymagającymi długotrwałej rekonwalescencji. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma fakt, że osobie, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub podczas powrotu z niej, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wynoszącego 100 procent podstawy wymiaru. Jest to przywilej wyjątkowy, ponieważ świadczenie to należy się poszkodowanemu bez tzw. okresu wyczekiwania. Oznacza to, że pełna ochrona finansowa przysługuje nawet wtedy, gdy do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w pierwszym dniu zatrudnienia, co stanowi istotne zabezpieczenie dla osób nowo przyjętych do pracy. Jeśli pracownik na skutek zdarzenia w drodze do lub z pracy stanie się czasowo niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych, otrzyma od pierwszego dnia absencji odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Warunkiem koniecznym do uznania roszczenia jest potwierdzenie okoliczności wypadku oraz wykazanie, że przebyta trasa była najkrótsza lub najbardziej dogodna pod względem komunikacyjnym. Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, wskazuje, że prawo do pełnego świadczenia zachowują także te osoby, u których niezdolność do pracy objawiła się z opóźnieniem, będąc bezpośrednim skutkiem wcześniejszego wypadku. Wysokość wsparcia finansowego, obejmującego również czas ewentualnej hospitalizacji, wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Specyficzne wymogi dotyczą przedsiębiorców oraz osób z nimi współpracujących - mogą oni liczyć na wypłatę środków, o ile ich zadłużenie składkowe nie przekracza 1 procenta minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie kwoty 43 zł. W przypadku większych zaległości warunkiem wypłaty jest ich uregulowanie w ciągu pół roku od momentu powstania prawa do świadczenia.

Reklama

Reklama

Niezbędna dokumentacja i procedury zgłaszania wypadku do ZUS

Formalności wymagane do uzyskania 100-procentowego zasiłku obejmują złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów, w tym karty wypadku sporządzonej przez pracodawcę oraz oświadczenia poszkodowanego opisującego przebieg zdarzenia. Przydatne są także zeznania świadków oraz dokumentacja potwierdzająca czas i miejsce wypadku, a w sytuacjach drogowych - notatka policyjna. Pracodawca lub zleceniodawca przekazuje te dokumenty do ZUS na formularzach Z-3 lub Z-3a, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystają z druków Z-3b lub ZAS-53. Osoby starające się o środki po ustaniu tytułu ubezpieczenia dołączają oświadczenie Z-10. Niezwykle istotne jest, aby w dokumentacji wyraźnie zaznaczyć, że niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy , co stanowi dla ZUS podstawę do wypłaty świadczenia w najwyższym wymiarze.

Czas trwania ochrony i dodatkowe wsparcie po wypadku

W pierwszej kolejności pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę przez okres do 33 dni w roku lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50. roku życia. Po tym czasie wypłacany jest zasiłek chorobowy, który może trwać maksymalnie 182 dni, a w okresie ciąży do 270 dni. Jeśli niezdolność trwa po ustaniu zatrudnienia, okres zasiłkowy wynosi do 91 dni. W sytuacjach wymagających dalszego leczenia poszkodowany może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na okres do 12 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że wysokość świadczenia rehabilitacyjnego po wypadku w drodze do pracy jest tożsama ze standardowymi przypadkami chorobowymi i wynosi 90 procent podstawy przez pierwsze trzy miesiące oraz 75 procent w pozostałym czasie, z wyjątkiem okresu ciąży, gdy wypłacane jest 100 procent.