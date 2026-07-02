Skala erozji kompetencyjnej w perspektywie globalnej

Procesy automatyzacji, cyfryzacji oraz algorytmizacji pracy wkraczają w fazę, która bezpośrednio dotyka najwyższe szczeble zarządzania. Dotychczas transformacja technologiczna eliminowała głównie stanowiska wykonawcze i powtarzalne.

Najnowsze analizy dowodzą, że redefinicji wymaga również rola lidera. Zmiany te mają charakter strukturalny i są nieodwracalne.

Analiza danych prognostycznych Światowego Forum Ekonomicznego

Raport „Future of Jobs” opublikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne dostarcza precyzyjnych danych ilościowych na temat dynamiki zmian na rynku pracy. Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, stopień transformacji wymaganych kompetencji osiągnie poziom około 39 proc. przed końcem bieżącej dekady.

Zjawisko to nie oznacza fizycznej likwidacji stanowisk dyrektorskich. Wskazuje natomiast na całkowitą zmianę wewnętrznej struktury zadań, jakie menedżer musi realizować w codziennej praktyce biznesowej.

Kompetencje odporne na automatyzację procesów

Większość tradycyjnych analiz finansowych, prognoz rynkowych czy optymalizacji operacyjnych może być realizowana przez zaawansowane systemy analityczne oparte na sztucznej inteligencji. W konsekwencji na wartości zyskują umiejętności o charakterze metajęzykowym i strategicznym.

WEF zalicza do nich przede wszystkim: myślenie analityczne, elastyczność poznawczą, odporność na stres decyzyjny oraz zdolność do sprawowania przywództwa w warunkach permanentnego kryzysu.

Lider jako integrator wiedzy w strukturze silosowej

Głównym wyzwaniem współczesnego przedsiębiorstwa staje się rosnący stopień specjalizacji poszczególnych działów. Pracownicy pionów IT, marketingu cyfrowego, prawa podatkowego czy logistyki posługują się odmiennymi metodologiami i językami branżowymi.

Zjawisko to prowadzi do powstawania tzw. silosów organizacyjnych, które drastycznie obniżają zdolność adaptacyjną firmy.

W tym kontekście kluczową kompetencją menedżerską staje się umiejętność integracji wiedzy rozproszonej:

Lider rezygnuje z ambicji bycia największym ekspertem merytorycznym w zespole.

Głównym zadaniem staje się sprawne łączenie perspektyw finansowych, technologicznych i prawnych w spójne decyzje biznesowe.

Menedżer pełni funkcję tłumacza i koordynatora procesów międzysektorowych.

Struktura zarządcza opiera się na pracy na rzeczywistych problemach (action learning) zamiast na sztywnym delegowaniu zadań.

Zdolność ta pozwala na radykalne skrócenie czasu reakcji organizacji na bodźce zewnętrzne, takie jak nagłe zmiany regulacyjne czy przetasowania geopolityczne.

Likwidacja luk kompetencyjnych jako wymóg stabilności biznesu

Badania Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów potwierdzają, że pracodawcy w Polsce zaczynają postrzegać braki w umiejętnościach kadry zarządzającej jako kluczową barierę rozwojową. Brak elastyczności na szczeblu dyrektorskim paraliżuje procesy transformacji cyfrowej i energetycznej całych organizacji.

Profesjonalizacja nadzoru właścicielskiego wymaga zatem odejścia od modeli rekrutacji opartych wyłącznie na historycznym doświadczeniu kandydata.

Nowoczesne systemy oceny muszą uwzględniać potencjał adaptacyjny menedżera oraz jego zdolność do permanentnego uczenia się. Tradycyjny dyplom staje się jedynie punktem wyjścia, a nie gwarantem skuteczności operacyjnej.

Wygrywają podmioty gospodarcze, których kadra potrafi zarządzać projektami w warunkach trwałej niepewności, utrzymując spójność działania mimo braku pełnych danych rynkowych.

FAQ

Czy w świetle danych WEF o utracie 39 proc. kompetencji, menedżer może żądać od pracodawcy sfinansowania studiów aktualizujących?

Przepisy Kodeksu pracy (art. 94 pkt 6) nakładają na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak roszczenia o sfinansowanie konkretnych, drogich studiów menedżerskich czy MBA. Decyzja o dofinansowaniu lub pełnym pokryciu kosztów edukacji podyplomowej pozostaje autonomicznym uprawnieniem pracodawcy i najczęściej regulowana jest wewnętrzną umową szkoleniową.

Jakie ryzyko prawne ponosi menedżer, który z powodu braku kompetencji integracyjnych podejmie decyzję opartą na błędnej analizie podległego mu działu IT?

Menedżer nie może zwolnić się z odpowiedzialności za decyzję strategiczną argumentem, że „został wprowadzony w błąd przez specjalistów”. Członek zarządu lub dyrektor odpowiada za należytą staranność w nadzorze i integracji danych (art. 293 KSH). Jeśli błąd wynikał z braku podstawowego zrozumienia procesów technologicznych w firmie, menedżerowi można zarzucić niedopełnienie obowiązków starannego działania, co rodzi ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej.

W jaki sposób sądy gospodarcze oceniają kryterium „należytej staranności” menedżera w dobie tak szybkich zmian rynkowych?

Sądy coraz częściej stosują tzw. zasadę biznesowej oceny sytuacji (Business Judgment Rule). Oznacza to, że menedżer nie odpowiada za negatywny skutek decyzji (stratę), jeśli wykaże, że w momencie jej podejmowania działał w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, na podstawie rzetelnych, zintegrowanych informacji i analiz dostępnych w danym czasie. Brak zrozumienia tych analiz z powodu luk kompetencyjnych działa na niekorzyść menedżera.

Czy w procesach fuzji i przejęć (M & A) bada się obecnie profil kompetencyjny kadry zarządzającej przejmowanej spółki?

Tak, jest to standardowy element tzw. strukturalnego due diligence (Management Due Diligence). Fundusze inwestycyjne i spółki przejmujące szczegółowo badają nie tylko wyniki finansowe, ale także elastyczność i strukturę kompetencyjną kadry kierowniczej. Niski poziom zdolności integracyjnych liderów, w świetle prognoz WEF do 2030 roku, drastycznie obniża wycenę przedsiębiorstwa i jest traktowany jako istotne ryzyko operacyjne.

Źródło: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów