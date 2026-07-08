Forsal logo

Stopa bezrobocia w dół. Są nowe dane z resortu pracy

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:49
Stopa bezrobocia w dół. Są nowe dane z resortu pracy
Stopa bezrobocia w dół. Są nowe dane z resortu pracy/ShutterStock
Bezrobocie w Polsce ponownie spadło. Według szacunków MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w czerwcu do 5,8 proc., a liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o ponad 13 tys. w porównaniu z majem.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2026 roku wyniosła 5,8 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w maju – poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 902,7 tys. bezrobotnych, co oznacza spadek o 13,2 tys. osób w ujęciu miesięcznym.

Według wstępnych danych w czerwcu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 82,6 tys. bezrobotnych, czyli o 1 tys. (1,2 proc.) więcej niż w maju br., ale o 2,7 tys. (3,2 proc.) mniej w porównaniu do czerwca 2025 r.

Prognozy wzrostu PKB z pozytywnym wpływem na rynek pracy

MRPiPS wskazało, że prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno sprzyjać dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony ministerstwo zauważa czynniki ryzyka. „Znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny surowców energetycznych mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia” - zaznaczył resort w komunikacie.

Dlaczego ludzie chcą się rejestrować w urzędzie pracy?

Najczęstszym motywem rejestracji w urzędach pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (41,4 proc.) oraz chęć uzyskania pomocy w podjęciu pracy (39,5 proc.). Najwięcej nowych bezrobotnych pracowało wcześniej w przetwórstwie przemysłowym (13,7 proc.) oraz handlu (13,2 proc.), a najliczniejszą grupą zawodową wśród rejestrujących się byli sprzedawcy (7,6 proc.).

Bezrobocie: w których regionach jest najgorzej?

Terytorialnie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,7 proc. w województwie wielkopolskim do 9,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym spadek wskaźnika odnotowano w 237 powiatach, w 100 sytuacja nie uległa zmianie, a w 43 nastąpił wzrost - przekazał resort.

Najniższe bezrobocie rejestrowane na poziomie lokalnym odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), Poznaniu (1,6 proc.) oraz w Warszawie (1,6 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty: szydłowiecki (22,4 proc.) oraz brzozowski (19,0 proc.).

Liczba wolnych miejsc pracy

W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 34,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,4 proc. mniej niż w maju, ale o 3,3 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. Najwięcej ofert dotyczyło pracowników biurowych, sprzedawców, robotników budowlanych i pracowników produkcji. Resort przypomniał również, że Polska utrzymuje się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według metodologii Eurostatu, w maju 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc. miesiąc do miesiąca).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNa aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż »
Tematy: bezrobociestopa bezrobociastopa bezrobocia rejestrowanego
Nie przegap
Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta
Najgorsza droga w Polsce do remontu. Skończą się wakacyjne korki?
Odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu, bezpłatne poprawianie imion i nazwisk w rezerwacji. Nowe prawa pasażerów linii lotniczych w UE
Odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu, bezpłatne poprawianie imion i nazwisk w rezerwacji. Nowe prawa pasażerów linii lotniczych w UE
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Toksyczny przełożony, kiedy praca staje się horrorem. Podajemy sposoby jak sobie z tym poradzić i rozwiązać problem toksycznego menedżera.
Toksyczny przełożony psuje Ci radość z pracy. Oto sposoby, aby sobie z nim poradzić
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
agent, pośrednik, mieszkanie, kupno, sprzedaż, dokumenty
Propozycje zmian przepisów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Chodzi m.in. o pobieranie prowizji
Polecamy
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
To dzieje się w szpitalach. Przemęczeni lekarze, coraz więcej skarg
To dzieje się w szpitalach. Przemęczeni lekarze, coraz więcej skarg
Koniec ukrytych etatów? PIP od dziś może zmieniać pozorne umowy na etaty
Koniec ukrytych etatów? PIP od dziś może zmieniać pozorne umowy na etaty
Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania
Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Grenlandia, Donald Trump
Trump chce Grenlandii dla USA. Premier Danii stanowczo odpowiada: to nie wchodzi w grę
Kraj
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
smog, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, rząd, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Grozi wysoka grzywna
Świat
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
Grenlandia, Donald Trump
Trump chce Grenlandii dla USA. Premier Danii stanowczo odpowiada: to nie wchodzi w grę
Udany atak Ukrainy na terenie Rosji. Drony trafiły w rafinerię
Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
Donald Trump
USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj