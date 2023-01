Jak wynika z opublikowanego w środę raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", 29 proc. pracodawców z branży transportu i logistyki chce w pierwszych miesiącach 2023 roku zatrudniać nowych pracowników, natomiast niemal połowa firm (47 proc.), zamierza pozostawić załogę na niezmienionym poziomie. Zmniejszenie liczby etatów przewiduje jedna czwarta przedsiębiorstw (24 proc.)

W ocenie ManpowerGroup, jest to dobra wiadomość dla osób planujących zmianę pracodawcy, ponieważ będą one mogły liczyć na ciekawe oferty pracy. Autorzy raportu zaznaczyli, że prognoza netto zatrudnienia dla branży tansportowo-logistycznej wynosi +3 proc. "W praktyce oznacza to, że firmy nadal będą rekrutować i powiększać swoje zespoły. W ujęciu kwartalnym wskaźnik ten wzrósł o 3 pkt, ale w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadł o 7 pkt." - napisano.

"Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów branży logistyki i transportu" - uważa cytowana w informacji dyrektor linii biznesowej w Manpower Anna Litwińska. Wskazała, że w 2022 roku zauważalny był napływ inwestycji np. z Azji. W jej ocenie, atutem naszego kraju jest dostępność kandydatów, a także bliskość rynków zachodnich, a obszarem najbardziej konkurencyjnym na rynku pracy tej branży jest południowo-zachodnia część Polski. Dodała, że informacje płynące z rynku mówią o tym, że pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, branża transportu i logistyki wciąż będzie prężnie się rozwijać, a ponad połowa przedstawicieli sektora spodziewa się wzrostu obrotów.

Napisano, że według danych Job Market Insights, w czwartym kwartale 2022 roku w polskiej sieci ukazało się niemal 59 tys. ogłoszeń pracy kierowanych do kandydatów transportu i logistyki, natomiast miesiącem, który obfitował w największą liczbę ofert był październik (ponad 28 500). Najwięcej pracowników - jak wskazano - poszukiwały firmy z okolic Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Gdańska. Podano też, że w ub.r. pracodawcy najczęściej poszukiwali kandydatów na stanowiska magazyniera, operatora wózka widłowego, kierowcy kategorii C+E, pracownika magazynowego, specjalisty ds. zakupów oraz magazyniera-operatora wózka widłowego. "W najbliższym kwartale będą to wciąż najbardziej poszukiwani pracownicy w tej branży. Aktualnie mamy do czynienia z wysokim zapotrzebowaniem na pracowników z uprawnieniami na wózki widłowe, wiele firm coraz chętniej udostępnia te stanowiska kobietom, a także otwiera się na osoby bez doświadczenia, decydując się na finansowanie takiego szkolenia pracownikom" – dodała ekspertka Manpower.

Napisano, że plany pracodawców (od stycznia do końca marca) dla obszaru logistyki i transportu w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są bardziej optymistyczne, niż prognozy odnoszące się do polskiego rynku pracy. Wskazano, że prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA na I kwartał 2023 roku wynosi +19 proc., 3,8 proc. firm tej branży planuje zatrudnić nowych pracowników, tyle samo organizacji (38 proc.) chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie. Konieczność redukcji etatów deklaruje 20 proc. pracodawców" - czytamy.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska