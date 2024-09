Boom rekrutacyjny w branży IT: Firmy poszukują specjalistów

Jak przekazano w raporcie, od października do końca grudnia 47 proc. firm z sektora IT chce zatrudniać nowych pracowników, zmniejszenie liczby etatów przewiduje 20 proc. pracodawców, natomiast 31 proc. z nich nie przewiduje zmian w zespołach.

W analizie podkreślono, że firmy branży IT patrzą na IV kwartał 2024 r. optymistyczne. Zaznaczono, że prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wyniosła +27 proc., co pokazuje, że branża nowych technologii ma jeden z największych apetytów rekrutacyjnych spośród wszystkich ośmiu analizowanych sektorów. Wskaźnik ten wzrósł o 11 punktów procentowych względem analogicznego czasu rok temu, jest także większy o 5 punktów procentowych analizując dane kwartał do kwartału.

–Perspektywy zatrudnienia na ostatni kwartał tego roku dla IT są pozytywne, dane plasują branżę tuż obok transportu, logistyki i motoryzacji oraz dóbr i usług konsumpcyjnych, wśród trzech sektorów z najwyższym przewidywanym wzrostem. To dobry sygnał i miejmy nadzieję, potwierdzenie odbicia po wcześniejszych redukcjach oraz spowolnieniu rozwoju czy nawet wstrzymaniu niektórych projektów – przekazała ekspertka rynku pracy Justyna Mazur, cytowana w raporcie.

Jak dodała, obecny wzrost prognozy zatrudnienia sugeruje, że firmy IT są teraz lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania, widzą zwiększone zapotrzebowanie na swoje produkty oraz usługi.

–Ponowne inwestycje w nowe technologie, sztuczną inteligencję, chmurę obliczeniową, a także niezwykle istotne cyberbezpieczeństwo dodatkowo stymulują ten wzrost - podkreśliła Mazur.

Branża IT. Jakie stanowiska są najbardziej poszukiwane?

Według danych Job Market Insights, na które powołuje się raport, od lipca do połowy września br. w polskiej sieci pojawiło się ponad 68 tys. ofert kierowanych do specjalistów IT i telekomunikacji. Najczęściej poszukiwani byli specjaliści na stanowisko DevOps Engineera, Java developera, Data Engineera. Najwięcej ofert pracy było w Warszawie, Krakowie, a także Wrocławiu.

– Obserwując sytuację na rynku pracy IT, obszary najbardziej aktywne w ostatnich miesiącach nadal będą wykazywały rosnące zapotrzebowaniem na specjalistów, są nimi sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, rozwój oprogramowania oraz analityka danych. Tym samym do najbardziej poszukiwanych kandydatów nadal będą należeć m.in. inżynierowie ds. AI/ML, DevOps inżynierowie, specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, doświadczeni developerzy, analitycy i inżynierowie danych- przekazała Mazur.

Jak dodała, jeśli chodzi o poziom doświadczenia, to pracodawcy najczęściej poszukują specjalistów średniego szczebla oraz doświadczonych pracowników. Cenne są zwłaszcza te osoby, które potrafią prowadzić skomplikowane projekty, posiadają także unikalne kompetencje techniczne.

Raport ManpowerGroup prezentuje także dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Dane pokazują, że pracodawcy obszaru nowych technologii zadeklarowali na IV kwartał br. prognozę netto zatrudnienia na poziomie +31 proc. Od października do końca grudnia wzmożone działania rekrutacyjne planuje 45 proc. organizacji, 14 proc. liczy się z koniecznością redukcji etatów, a jedynie 1 proc. organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. Natomiast 40 proc. pracodawców branży IT w regionie EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.