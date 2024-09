Przedłużanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności - nowe przepisy

Z informacji podanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dowiadujemy się o zmianach przepisów dotyczących orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Od 3 sierpnia 2024 roku obowiązuje przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zostanie złożony przed upływem ważności aktualnego orzeczenia, jego ważność zostaje automatycznie przedłużona. Ważność ta obowiązuje aż do wydania nowego, ostatecznego orzeczenia, jednak nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy po wygaśnięciu poprzedniego dokumentu. Dzięki temu osoby składające wniosek w odpowiednim terminie nie muszą obawiać się utraty ważności orzeczenia.

Do 30 września 2024 roku równolegle obowiązuje przepis, który automatycznie przedłuża ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydanych między 9 grudnia 2019 r. a 29 września 2024 r. na mocy decyzji miejskich, powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania. Ważność tych orzeczeń została przedłużona do 30 września 2024 r., lub do momentu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne. Co ważne, osoby, których orzeczenia wygasły w tym okresie, nie muszą składać wniosków o nowe orzeczenie, aby skorzystać z tego przedłużenia.

W praktyce oznacza to, że orzeczenia wydane przed 2 sierpnia 2024 r. będą ważne do momentu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne. W przypadku orzeczeń wydanych po 3 sierpnia 2024 r., ich ważność wygaśnie w momencie wydania nowego orzeczenia, chyba że zostanie wniesione odwołanie.

Co zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Aby nadal otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundację składek ZUS/KRUS, należy postępować według kilku ważnych kroków. Po złożeniu wniosku o nowe orzeczenie o niepełnosprawności, należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające jego złożenie i dostarczyć je do PFRON. Gdy nowe orzeczenie zostanie wydane, jego kopię należy również przekazać do Funduszu, aby prawidłowo zakończyć okres przedłużenia ważności poprzedniego orzeczenia.

Pracodawcy, którzy chcą nadal korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, muszą uzyskać od pracownika zarówno zaświadczenie o złożeniu wniosku o nowe orzeczenie, jak i kopię tego dokumentu po jego wydaniu.

Dofinansowania do wynagrodzeń - zmiany w wysokości świadczeń

Polscy pracodawcy mają prawo ubiegać się o miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, finansowane z budżetu PFRON. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewiduje wzrost kwot dofinansowania. Po zakończeniu procesu legislacyjnego, pracodawcy będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowania z datą wsteczną od 1 lipca 2024 r. Proponowane stawki wynoszą:

2760 zł - dla pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

1550 zł - dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

575 zł - dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowo, ustawodawca w projekcie przewidział wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z tzw. schorzeniami szczególnymi, do których zaliczono m.in. choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe oraz niewidomych. W tych przypadkach kwoty dofinansowania wzrastają o: