Minimalne wynagrodzenie tej grupy zawodowej zależy od wskaźnika GUS

Jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. Jakie ma to znaczenie? Choćby takie, że m.in. od tej kwoty uzależniona jest wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak bowiem wynika z art. 3a ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy w drodze porozumienia;

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;

3) porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja;

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

a) kierownik podmiotu leczniczego,

b) podmiot tworzący – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych.

W 7 grupie zawodowej wzrost pensji o 882,57 zł

Jak z tego wynika, drugim czynnikiem, który wpływa na wysokość omawianego wynagrodzenia jest tzw. współczynnik pracy. W załączniku do wspomnianej ustawy określono 10 grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i przyporządkowano im odpowiednie współczynniki. Do 7 grupy ujętej w tabeli należą inni pracownicy wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuni medyczni. Określony dla nich współczynnik pracy wynosi 0,86. Jak wynika ze stanowiska zajętego przez Naczelną Izbę Lekarską, potwierdzonego przez ministerstwo zdrowia, to właśnie do tej grupy płacowej należy zaliczać asystentki i higienistki stomatologiczne. Oznacza to, że ich minimalna pensja od 1 lipca 2025 r. będzie wynosiła 7036,28 zł brutto. Przed podwyżką wynosi ona 6153,71 zł brutto, czyli będziemy mieli do czynienia ze wzrostem o 882,57 zł. Należy również pamiętać o tym, że ta kwota to jedynie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Nie uwzględnia więc wszelkiego rodzaju dodatków, n. za staż pracy.