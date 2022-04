Dostęp do świadczeń rodzinnych daje uchodźcom uchwalona w marcu ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z danych ZUS wynika, że do tej pory Ukraińcy złożyli około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci.

Aby złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie, obywatel Ukrainy musi mieć m.in. PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu.

Ustawa o pomocy Ukrainie daje także obywatelom tego kraju swobodny dostęp do polskiego rynku pracy – nie potrzebują oni zezwoleń ani oświadczeń, by legalnie pracować w Polsce.

Uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., mogą – po potwierdzeniu tożsamości – otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Zgodnie z przepisami pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl.

Z danych resortu rodziny wynika, że do tej pory zatrudnienie znalazło 69,2 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Zdecydowana większość (76 proc.) to kobiety.

Najwięcej osób podjęło pracę w woj. mazowieckim, a także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Większość, bo 47,5 proc. osób zatrudniono do wykonywania prostych prac. Niespełna 14,1 proc. osób to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 10,3 proc. osób to pracownicy usług i sprzedawcy, 8,5 proc. stanowią pracownicy biurowi, a 4 proc. specjaliści.

Osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i skorzystać z oferowanych instrumentów aktywizacji zawodowej takich, jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia, również w zakresie nauki języka polskiego.

Obywatele Ukrainy mogą także szukać pracy przez stronę internetową www.pomagamukrainie.pl i przez portal zielona linia.

W sobotę Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, do Polski wjechało z tego kraju 2,781 mln osób.