Czterdziestodwuletnia Anna zajmowała się sprzedażą, pracowała w sekretariacie i w recepcji. Ma doświadczenie, w sieci trafia na wiele ofert, lecz nie ma dużego odzewu ze strony pracodawców. Jest singielką, więc może się dostosować, ale mimo to nie potrafi znaleźć zatrudnienia. Poprzedni pracodawca Marty narzekał na jej brak dyspozycyjności - bo ma dzieci, i nie chciał słyszeć o płaceniu za nadgodziny. W efekcie Marta od czterech lat szuka zajęcia: sama, bo z pośredniaka nie dostaje oczekiwanego wsparcia. Irena, 43 lata, przez dziesięć lat pracowała w handlu , koordynowała pracę zespołu. Teraz masowo wysyła CV, lecz nigdzie jej nie chcą - wszędzie jest za stara. Ola, też po czterdziestce, wie, dlaczego tak się dzieje. Młodych łatwiej zmusić do brania nadgodzin i mamić awansami. Jej zdaniem idealny pracownik w oczach pracodawcy ma 25 lat i jest gotów na niewolnicze siedzenie za biurkiem. A osoby po czterdziestce to „starcy” - niereformowalni w kwestii bezwarunkowego oddania się korporacji, która powinna im wystarczyć za rodzinę.