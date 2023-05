Według trzeciego, dorocznego badania Deloitte Women at Work, w którym wzięło udział 5000 kobiet z 10 różnych krajów, liczba pań, które zgłosiły, że czują się wykluczone ze spotkań i podejmowania decyzji w pracy, spadła o ponad 36 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

Reklama

37 proc. ankietowanych kobiet, które pracują według harmonogramu hybrydowego, stwierdziło, że zostały pominięte, w tym wykluczone z nieformalnych interakcji z innymi współpracownikami. To spadek z poziomu 58 proc. w poprzednim badaniu.

Podobny trend widać przypadku kobiet pracujących hybrydowo, które twierdzą, że nie mają wystarczającego dostępu do starszych liderów w swoich firmach, przy czym dziś 30 proc. kobiet wyraża takie obawy w porównaniu z 45 proc. w zeszłym roku.

Reklama

W sumie 52 proc. ankietowanych kobiet deklaruje, że z powodu zmiany polityki firmy wróciły do pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin, a 35 proc. kobiet stwierdziło, że mogą pracować według harmonogramu hybrydowego. Dodatkowe 8 proc. kobiet zapewnia, że firma oferuje im pełną elastyczność w decydowaniu, gdzie chcą pracować.

W tym roku coraz więcej firm wzywa swoich pracowników z powrotem do biura. Przykładowo Amazon.com i Starbucks wymagają, aby pracownicy pokazywali się co najmniej trzy dni w tygodniu. W Walt Disney minimum to cztery dni w tygodniu fizycznej obecności w pracy.

Wraz z powrotem do biur pojawiają się nowe problemy. Wśród około 2200 kobiet, które deklarują, że mogą pracować hybrydowo, 33 proc. twierdzi, że nadal istnieje niewypowiedziane oczekiwanie, że będą w biurze bez względu na to, co ich szefowie mówią o elastyczności pracy. W ubiegłym roku odsetek badanych pań, które tak właśnie uważały, wynosił 12 proc. Kobiety stwierdziły, że narastał również brak elastyczności i przewidywalności.

Zapewnienie elastyczności, jeśli chodzi o organizację pracy, może mieć kluczowe znaczenie zarówno dla przyciągania, jak i zatrzymywania kobiet w pracy. Dwie trzecie pracownic z elastycznym harmonogramem pracy utrzymuje, że planuje pozostać u swojego obecnego pracodawcy przez co najmniej następne trzy lata. Jedna na pięć kobiet zapowiada, że tego nie zrobi. Jedna na 10 kobiet, które mają elastyczny grafik, twierdzi, że gdyby pracodawca zmusił ją do powrotu, zaczęłaby szukać nowej pracy.