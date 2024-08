Od 2022 r. zatrudnienie w amerykańskim sektorze czystej energii wzrosło o 142 tys., czyli o 4,2 proc., w porównaniu ze wzrostem zatrudnienia w całej gospodarce o 2 proc. Z ujawnionego w środę raportu Departamentu Energii wynika, że miejsca pracy w sektorze czystej energii stanowią ponad połowę nowych miejsc pracy w całym amerykańskim przemyśle energetycznym - podał Bloomberg.

Najwyższy wzrost zatrudnienia w branżach związanych z czystą energią odnotowano w Idaho, które w 2023 r. było liderem w zatrudnieniu w czystej energii, ze wskaźnikiem wzrostu na poziomie 7,7 proc. Następne były Teksas ze wzrostem zatrudnienia w sektorze OZE o 6 proc. i Nowy Meksyk (5,9 proc.).

Energia słoneczna i wiatrowa

Znaczny wzrost odnotowały sektory pojazdów elektrycznych i energii odnawialnej, a także przesyłu, dystrybucji i magazynowania energii. Zgodnie z danymi raportu, energia słoneczna i wiatrowa odnotowały wzrost zatrudnienia odpowiednio na poziomie o 5,3 proc. i 4,5 proc. i to mimo, że oba te sektory stanęły przed dużym wyzwaniami, ponieważ wysokie stopy procentowe obciążyły finansowanie inwestycji i spowalniały ich rozwój.

Budownictwo związane z czystą energią

Raport US Energy and Employment po raz pierwszy śledził miejsca pracy w budownictwie powiązanym z produkcją czystej energii i łańcuchami dostaw. W tej branży zidentyfikowano 28 tys. miejsc pracy poświęconych budowie fabryk energii słonecznej i akumulatorów, portów wiatrowych na morzu i obiektów magazynowych przeznaczonych do produkcji czystej energii.

Ustawa Bidena napędza boom w sektorze czystej energii

Duży wpływ na rozwój wszystkich gałęzi związanych z czystą energią miała ustawa o redukcji inflacji z 2022 r., która pomogła pobudzić boom w fabrykach pojazdów elektrycznych i akumulatorów w całych Stanach Zjednoczonych.

Regulacje i zachęty zawarte z ustawie wywołała duże inwestycje w energię odnawialną i były zachęca do innych sposobów obniżania emisji, takich jak wychwytywanie dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej domów.