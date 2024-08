W ciągu ostatnich 40 lat pozycja kobiet na rynku pracy znacznie się wzmocniła. W 2021 r. nieco ponad jedną trzecią pracowników w najlepiej płatnych zawodach w Stanach Zjednoczonych stanowiły kobiety, podczas gdy w 1980 r. odsetek ten był na poziomie zaledwie 13 proc.

Analiza przeprowadzona przez Pew Research Center pokazuje, że choć coraz więcej kobiet pracuje na wysokich, dobrze płatnych stanowiskach, to droga do osiągnięcia pełnej równości w wielu dziedzinach jest nadal daleka i wyboista.

Reklama

Farmacja domeną kobiet

Wśród 10 najlepiej płatnych zawodów w USA w 2021 r. farmacja była jedynym sektorem, w którym pracowało więcej kobiet niż mężczyzn. W 2021 r. 61 procent farmaceutów stanowiły kobiety, w porównaniu z 24 procentami w 1980 r.

Reklama

W innych zawodach kobiety także radzą sobie coraz lepiej. Udział kobiet w ogólnej liczbie prawników wzrósł z 14 procent w 1980 r. do 40 procent w 2021 r., podczas gdy wśród lekarzy udział ten skoczył w tym samym okresie z 13 procent do 38 procent. W przypadku dentystów wzrost także był znaczący (z 7 procent w 1980 r. do 33 procent w 2021 r.).

Inżynieria nadal nie dla kobiet

Jak pokazuje wykres Statisty, role płciowe są nadal mocno zakorzenione w kilku sektorach. Podczas gdy w 1980 r. kobiety stanowiły zaledwie 5 procent wszystkich inżynierów branży naftowej, górnictwa i geologii, to w 2021 r. odsetek ten wzrósł do zaledwie 8 procent.