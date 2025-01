Fortune i Great Place To Work opublikowały listę „Fortune 100 Best Companies to Work For Europe”, która została sporządzona na podstawie analizy ponad 1,3 miliona odpowiedzi ankietowych od ponad 2 milionów pracowników w całej Europie – podaje EuroNews.

Pracownicy firm, które znalazły się na szczycie listy, miały pracowników, którzy byli zarówno bardziej zmotywowani do pracy, jak czuli się komfortowo pod względem sposobem pracy w swojej firmie. Pierwszą dziesiątkę najlepszych firm do pracy zdominowała branża "biotechnologia i farmaceutyka". Poza tym na liście znalazły się firmy z sektorów takich jak: transport, turystyka i hotelarstwo, technologia informatyczna, produkcja technologii medycznej, usługi finansowe i ubezpieczenia oraz handel detaliczny.

Komfort w pracy i to lepsze zaangażowanie pracownika

Według bloga Great Place To Work, na który powołuje się EuroNews, badanie rynku wykazało, że w firmach o wysokim statusie prawie 90 procent pracowników stwierdziło, że wkłada dodatkowy wysiłek w wykonanie pracy. Tymczasem w typowym europejskim przedsiębiorstwie zaledwie 59 procent pracowników wykazuje dobrowolne większe zaangażowanie w pracę.

Badanie wykazało także, że czynnikiem, który napędza wzmożone zaangażowanie pracowników jest koleżeństwo. Pracownicy bardziej skłonni do dodatkowego wysiłku, jeśli czuli, że współpracują ze swoimi kolegami.

Z dobrej firmy pracownicy nie chcą odchodzić

Większość pracowników w najlepiej ocenianych firmach nie myśli o zmianie pracy - 86 procent z nich wyraziło plany pozostania w nich na dłużej. Podczas gdy w innych niżej ocenianych firmach odsetek lojalnych pracowników był na poziomie zaledwie 60 proc.

Raport wykazał również, że wskaźniki innowacyjności były o 66 procent wyższe w najlepszych miejscach pracy i były napędzane głównie przez ciągłe szkolenia i możliwości rozwoju, które firmy zapewniały.

Oto 10 najlepiej ocenianych firm działających na terenie Europy

10 najlepszych firm do pracy w Europie w 2024 r. poz. Firma Branża Siedziba główna Pracownicy w Europie 1 DHL Express Europe Transport Niemcy 45000 2 AbbVie Biotechnologia i farmaceutyka Stany Zjednoczone 13000 3 Hilti Budownictwo i infrastruktura Liechtenstein 18270 4 Hilton Turystyka i hotelarstwo Stany Zjednoczone 22972 5 Cisco Technologia informatyczna Stany Zjednoczone 13212 6 Stryker Produkcja technologii medycznej Stany Zjednoczone 14290 7 Allianz Usługi finansowe i ubezpieczenia Niemcy 100000 8 Specsavers Handel detaliczny Wielka Brytania 35140 9 Agilent Technologies Biotechnologia i farmaceutyka Stany Zjednoczone 4690 10 Chiesi Europe Biotechnologia i farmaceutyka Włochy 4734 Źródło: Fortune

Główne czynniki zadowolenia pracowników

Kluczowym czynnikiem stojącym za wyższymi rankingami firm była równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Był to również jeden z aspektów, które pracownicy cenili sobie najbardziej.

Jak podaje EuroNews około 85 procent, pracowników pracujących w jednej z najlepiej ocenionych firm, stwierdziło, że byli zachęcani do zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym. Nie mieli też większych problemów z wzięciem urlopu w terminie, jaki był dla nich najkorzystniejszy, 92 procent pracowników stwierdziło, że mogli wziąć urlop, gdy było to konieczne.

Znaczącą rolę w podwyższeniu pozycji w rankingu odgrywała też sprawiedliwość w miejscu pracy. Pracownicy tych firm stwierdzili, że awanse były sprawiedliwe (78 procent), otrzymywali sprawiedliwy udział w zyskach firmy (70 procent), a ich menedżerowie nie faworyzowali swoich pracowników (81 procent).