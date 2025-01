Poczucie wspólnoty z pracownikami

Z kolei 79% Polaków wskazało też, że pracuje lepiej, gdy ma poczucie wspólnoty z koleżankami i kolegami w firmie, a na motywację ma przy tym wpływ również swoboda poglądów - 55% Polaków oceniło, że może w pełni być sobą w pracy.

Według badania - w którym wzięło udział 27 tys. pracowników z 34 krajów Europy, obszaru Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk - rola codziennych relacji zawodowych w budowaniu poczucia przynależności jest istotna dla 80% Polaków, co jest zbliżone do średniej globalnej (83%). Niemal tyle samo osób zaznacza, że lepiej wykonuje obowiązki, gdy ma dobre relacje ze współpracownikami oraz że ten fakt wzmacnia ich poczucie dobrostanu - w obu wypadkach po 79%, przy czym te wyniki są u nas nieco niższe niż globalnie (odpowiednio 85% i 84%). 65% Polaków dba o podtrzymywanie kontaktów z kolegami i koleżankami z firmy również po godzinach (wobec 69% globalnie).

Reklama

Toksyczna atmosfera powodem odejścia z pracy

"Relacje społeczne w pracy są dla nas tak istotne, że 43% Polaków odeszłoby z firmy, gdyby atmosfera stała się toksyczna (globalnie 44%), a 34% badanych Polaków zgodziłoby się na mniejsze wynagrodzenie, gdyby miało oddaną grupę przyjaciół w pracy (36% na świecie). Jednocześnie 30% chciałoby, aby praca pozostawiała więcej przestrzeni do realizowania się w życiu osobistym (37% na świecie).

Relacje z przełożonymi

Pracownicy w Polsce przykładają ogromną wagę również do relacji z przełożonymi. Większość (55%) badanych zrezygnowałaby z pracy, gdyby przestała ufać swojemu pracodawcy - jest to wynik nieco wyższy niż średnia globalna wynosząca 52% Co więcej, 38% Polaków przyznaje, że faktycznie kiedyś odeszło z firmy z powodu braku zaufania do kadry menedżerskiej, i zauważalnie przewyższa to światowy wskaźnik na poziomie 31%" - czytamy w komunikacie.

Warunki zatrudnienia

Równo połowa respondentów deklaruje, że bardziej ufałaby swojemu szefowi, gdyby warunki zatrudnienia były zindywidualizowane, np. poprzez elastyczność zatrudnienia lub dodatkowe benefity, co pokazuje, że polskie firmy mogłyby jeszcze lepiej dostosowywać się do potrzeb pracowników. W skali globalnej ten odsetek jest nieco wyższy i wynosi 56%. Jednocześnie wyłania się silny pozytywny trend w kwestii zaufania polskiego pracodawcy do zatrudnionego - 68% pracowników w naszym kraju uważa, że przełożeni darzą ich zaufaniem i umożliwiają im samodzielną pracę, wskazano także.

Stabilność zatrudnienia i wysokość pensji

Badanie wykazało, że dla pracowników w Polsce i na świecie bardzo ważna pozostaje stabilność zatrudnienia (87% vs 83%). 84% Polaków podkreśla, że liczy się dla nich wysokość pensji (globalnie 82%), a 83% osób w kraju i na świecie podkreśla znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Elastyczność zatrudnienia

"33% spośród wszystkich respondentów w Polsce przyznaje, że w ostatnim czasie zrezygnowało z pracy właśnie z powodu braku elastyczności - zdarza się to nieco częściej niż w innych krajach (31%). Dodatkowo 40% badanych nie przyjęłoby posady, która nie zapewnia elastycznych godzin, a 32% odrzuciłoby ofertę bez możliwości pracy zdalnej. Polacy są jednak w tej kwestii mniej stanowczy niż pracownicy w innych krajach, globalnie te odsetki wynoszą odpowiednio 47% i 39%" - czytamy dalej w materiale.

Inne wartości

Z kolei 42% Polaków zadeklarowało, że nie przyjęłoby pracy w organizacji, której wartości nie pokrywają się z ich własnymi, co jest wynikiem niższym niż średnia globalna (48%). Jednocześnie 43% badanych w Polsce i 44% na świecie zrezygnowałoby z zatrudnienia, gdyby nie zgadzało się z poglądami liderów organizacji. Polacy lepiej, niż pracownicy w innych krajach, oceniają za to możliwość wyrażania swobodnie poglądów w miejscu zatrudnienia – 55% wskazuje, że może w pełni może być sobą w pracy, podczas gdy globalnie deklaruje tak tylko 38% respondentów, podano także.

(ISBnews)