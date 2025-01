Czegoś takiego jeszcze nie było w 22-letniej historii corocznego przeglądu świata pracy, międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Randstad. Pracownicy po raz pierwszy uznali, że najważniejsze dla nich jest znalezienie lub utrzymanie pracy, która pasuje do reszty ich życia, spychając na drugie miejsce wynagrodzenie, które dotychczas było czynnikiem dominującym wśród najważniejszych priorytetów pracowników.

Jak zauważa dziennik The Guardian, badanie to podkreśla rewolucję korporacyjną, jaka dokonała się za sprawa pandemii koronawirusa.

Badanie holenderskiej firmy podkreśla nową linię bazową dla świata pracy. Według Randstad, obecnie pracownicy wymagają więcej od swoich pracodawców, nawet w obliczu trudnego otoczenia gospodarczego i zmian technologicznych.

Prawie połowa (45 proc.) respondentów stwierdziła, że prowadziła kampanię na rzecz lepszych warunków pracy, podczas gdy prawie jedna trzecia (31 proc.) zgłosiła, że odeszła z pracy, ponieważ nie oferowała ona wystarczająco elastycznej pracy.

Życie zawodowe i prywatne ma ze sobą współgrać

Wyniki najnowszego badania wykazały, że według pracowników najważniejsza jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Na ten czynnik jako najważniejszy wskazało 83 proc. respondentów. Równie wysoko pracownicy cenią sobie bezpieczeństwo pracy, które także uzyskało 83 proc. wskazań. Dopiero następnym czynnikiem istotnym dla pracowników było wynagrodzenie, na które wskazało 82 proc. respondentów.

W badaniu wzięło udział 26 tys. pracowników z 35 państw.

„Praca dzisiaj to coś więcej niż tylko pensja. Talenty na całym świecie szukają miejsc pracy, które są zgodne z ich osobistymi wartościami, aspiracjami i okolicznościami”, powiedział Sander van ‘t Noordende, dyrektor generalny Randstad, cytowany przez dziennik The Guardian.

„Wynagrodzenie nadal jest ważne, ale talenty mają dziś wieloaspektowe oczekiwania” - ocenia dyrektor Randstad.

Równowaga między życiem a pracą jest coraz ważniejsza dla młodych

Najczęściej równowagę między życiem zawodowym a prywatnym stawiali wyżej niż wynagrodzenie, przedstawiciele najmłodszego pokolenie pracowników, czyli ci z generacji Z, urodzeni między 1997 a 2012 rokiem. W tej grupie wiekowej prawie trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) stwierdziło, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest dla ich wyższym priorytetem, niż wynagrodzenie. Zarobki, jako najważniejszy czynnik wskazało 68 proc. badanych pracowników z pokolenia Z.

Równowaga między życiem a pracą wysoko ceniona jest też przez pracowników w starszym wieku. Jak wykazało badanie 85 proc. osób z pokolenia wyżu demograficznego, czyli w wieku od 61 do 70 lat, wysoko oceniło równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jednak na wynagrodzenie wskazało 87 proc., co sugeruje, że dochód staje się ważniejszy, gdy pracownicy zbliżają się do końca swojego życia zawodowego.

Elastyczny system pracy

Badanie Randstad wskazuje także, że dla pracowników istotne znaczenie ma elastyczność pracy, czyli to kiedy i gdzie pracownicy wykonują swoje obowiązki. Odsetek pracowników, którzy uznali, że ich praca oferuje elastyczność, znacząco wzrósł rok do roku. Znaczenie elastycznych godzin pracy wzrosło z 57 proc. w raporcie z 2024 r. do 65 proc. w najnowszym opracowaniu, natomiast waga miejsca, gdzie praca jest wykonywana wzrosła z 51 proc. do 60 proc..

Prawie dwie trzecie pracowników (64 proc.) stwierdziło, że mogli wybrać intensywność swojej pracy, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. W ocenia Randstad oznacza to, że elastyczność w miejscu pracy stała się normą, ponieważ pracodawcy dali swoim pracownikom większą swobodę w dopasowywaniu pracy do ich życia.