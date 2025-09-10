Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w Polsce na koniec II kwartału 2025 r. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 5,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. GUS podał też, że, krajowy wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się do 0,78 proc., o 0,04 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 0,11 p.p. niż w analogicznym kwartale 2024 r.

W liczbach bezwzględnych w II kwartale tego roku na rynku pracy było 95,7 tys. wolnych miejsc, o 5,3 tys. mniej niż w I kwartale 2025 r. i o 15,1 tys. mniej niż w przed rokiem.

Wolne etaty w według regionów

Jak pokazują dane GUS najłatwiej o pracę w woj. dolnośląskim, gdzie odnotowano najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy na koniec II kwartały 2025 r. Na Dolnym Śląsku udział wolnych miejsc pracy w ogólnej sumie miejsc pracy dostępnych na rynku pracy w tym regionie, był na poziomie 0,96 proc., i był niższy o 0,11 p.p. niż rok wcześniej. Na drugim krańcu zestawienia, z najniższym wskaźnikiem, znalazło się woj. świętokrzyskie, gdzie wolne miejsca pracy stanowił tylko 0,33 proc. (spadek o 0,03 pkt proc.) ogólnej liczby dostępnych etatów w regionie.

Poniżej średniej krajowej znalazły się jeszcze województwa: warmińsko-mazurskie (0,43 proc), lubelskie (0,44 proc.), podkarpackie (0,53 proc.), kujawsko-pomorskie (0,61 proc.), opolskie (0,7 proc.), łódzkie (0,72 proc., lubuskie (0,75 proc.), podlaskie (0,75 proc.) i wielkopolskie (0,76 proc.).

Natomiast wskaźnik powyżej średniej krajowej, poza wcześniej wspomnianym liderem, odnotowały jeszcze: region warszawski stołeczny (0,95 proc.), zachodniopomorski (0,93 proc.), pomorski (0,85 proc.), małopolski (0,81 proc.) oraz śląski i mazowiecki regionalny (ona po 0,8 proc.).

Tylko dwa regiony ze wzrostem wskaźnika

Wśród wszystkich regionów tylko w dwóch odnotowano wzrost wskaźnika wolnych miejsc pracy. Na Podlasiu wskaźnik wzrósł o 0,19 p.p., a na Pomorzu o 0,09 p.p.. We wszystkich pozostałych regionach sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu. Największe spadki odnotowały woj.: łódzkie (-0,28 p.p.), małopolskie (-0,26 p.p.) i lubuskie (-0,25 p.p).

Wolne miejsca pracy w sektorach gospodarki

GUS podał też, że pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w budownictwie (1,65 proc.), co w liczbach bezwzględnych przełożyło się na 12,2 tys. wakatów.

Wysoki wskaźnik był też w sekcjach "informacja i komunikacja" (1,31 proc., czyli 4,8 tys. wolnych miejsc pracy) oraz "transport i gospodarka magazynowa" (1,21 proc., czyli 10,3 tys. wakatów).

Najniższy wskaźnik był w sekcji "edukacja" (0,34 proc., 5 tys. wakatów) oraz w "handlu i naprawie pojazdów samochodowych" (0,54 proc. 10,9 tys.).

W liczbach bezwzględnych najwięcej wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2025 r. odnotowano w sekcji "przetwórstwo przemysłowe" (22 tys.), a najmniej w sekcji "zakwaterowanie i gastronomia" (3,1 tys.).

Źródło: GUS