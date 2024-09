Wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo pracy przewiduje kilka trybów rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Jest to jednostronne oświadczenie woli, a więc jedna strona stosunku pracy przedstawia dokument drugiej. Może to zrobić zarówno pracodawca jak i pracownik. Do skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę nie wymaga się podpisu dokumentu przez drugą stronę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oznacza, że stosunek pracy rozwiąże się, ale dopiero z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest to czas liczony od dniach, tygodniach lub miesiącach – w zależności od rodzaju i długości umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia w dniach i tygodniach

Im krótsze zatrudnienie, tym krótszy jest okres wypowiedzenia. Zaczynając od umowy na okres próbny, okres wypowiedzenia trwa 3 dni (zatrudnienie do 2 tygodni), 1 tydzień (zatrudnienie trwające powyżej 2 tygodni, ale poniżej 3 miesięcy), 2 tygodnie (zatrudnienie trwające 3 miesiące). 2 tygodnie okresu wypowiedzenia obowiązują również na umowie o pracę zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy.

Okres wypowiedzenia – 1 miesiąc

Następnie okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca. Każde zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, która zawierana jest co najmniej na 6 miesięcy, wiąże się z okresem wypowiedzenia trwającym 1 miesiąc.

Kodeks pracy:

Art. 36. [Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony] § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia 3 miesiące - od kiedy liczyć?

Dopiero 3 lata zatrudnienia uprawniają do najdłuższego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wydawać by się mogło, że okres wypowiedzenia zaczyna biec z dniem następującym po dniu złożenia wypowiedzenia. Nie jest tak jednak w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zasadą jest, że okresy wypowiedzenia, które są określone w miesiącach, liczy się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca czyli miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.

Przykład Adam K. zatrudniony u danego pracodawcy 5 lat złożył wypowiedzenie z dniem 18 września 2024 roku. Od kiedy liczy się 3 miesiące okresu wypowiedzenia? Pierwszym dniem okresu wypowiedzenia jest 1 października 2024 r. Okres wypowiedzenia minie z końcem grudnia. Od 1 stycznia 2025 roku Adam K. nie będzie już pracownikiem dotychczasowego pracodawcy.

Jak liczyć okres zatrudnienia do wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak liczyć okres zatrudnienia? Przede wszystkim jest to czas zatrudnienia u aktualnego pracodawcy. Pracodawca sumuje wszystkie okresy zatrudnienia danego pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy albo w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.