W Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję programu mentoringowego EmpowerPL, łączącego studentów z liderami świata biznesu.

– Ten program absolutnie przekroczył nasze oczekiwania, ponieważ rozpoczęliśmy go jako eksperyment pięć lat temu i nigdy nie myśleliśmy, że będzie tak rósł. W tym roku kończymy piątą edycję. Do tej pory zgromadziliśmy 300 studentów z najlepszych uczelni oraz taką samą liczbę liderów z innowacyjnych firm, a więc powstało 300 takich tandemów – powiedział Franciszek Hutten-Czapski, prezes, dyrektor zarządzający i starszy partner BCG Poland, otwierając spotkanie.

EmpowerPL+UA

EmpowerPL to półroczny program mentoringowy przygotowany przez Boston Consulting Group, dzięki któremu Polacy studiujący w kraju i na europejskich uczelniach zyskują indywidualne wsparcie przedstawicieli świata biznesu oraz profesjonalne doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery. W tegorocznej edycji programu studenci mieli do wyboru ścieżki tematyczne: Klasyczną dla osób zainteresowanych obszarem bankowości, private equity, doradztwem strategicznym oraz obszarem prawnym; Data Science & AI dla studentów, którzy myślą o rozwoju w obszarze analityki danych i sztucznej inteligencji; Technologiczną dla osób interesujących się tematyką rozwoju technologii i IT. Oprócz tego, po raz pierwszy pojawiła się ścieżka Sustainability, która cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów. Zrównoważony rozwój na stałe stanie się częścią programu.

Mentorami są liderzy biznesu – menedżerowie piastujący najwyższe stanowiska w firmach z różnych branż, są w tym gronie także przedstawiciele BCG.

W spotkaniu podsumowującym V edycję EmpowerPL, obok uczestników programu, wzięło udział 21 przedstawicieli Ukrainian Virtual Hub (UVH). Jest to globalna inicjatywa mająca na celu zapewnienie obywatelom Ukrainy możliwości zatrudnienia w BCG. Jak wyjaśniał Oktawian Zając, dyrektor zarządzający i partner w BCG Poland, VI edycja EmpowerPL zostanie rozszerzona o specjalny program EmpowerUA, dedykowany studentom z Ukrainy. Dzięki temu przedsięwzięciu ukraińscy mentorzy będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem oraz radami z najzdolniejszymi studentami, którzy – jak podkreślił Oktawian Zając – są przyszłością Ukrainy.

– W wysiłku odbudowy Ukrainy nie chodzi tylko o fizyczną odbudowę infrastruktury – budynków, mostów, domów, planów produkcyjnych. Prawdopodobnie najważniejszym elementem rekonstrukcji jest odbudowa talentów – stwierdził Oktawian Zając.

O potrzebie wspierania ukraińskich młodych talentów jak i o potrzebie otwarcia się polskiego biznesu na specjalistów z Ukrainy, którzy uciekli do Polski po wybuchu wojny, mówili również mentorzy V edycji EmpowerPL. Jak powiedział Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas, trzeba pomóc kolegom z Ukrainy poczuć się w Polsce jak w domu. Dodał też, że dzięki programowi ma nadzieję spotkać w przyszłym roku wielu utalentowanych młodych Ukraińców.

Ambasador USA radzi młodzieży

Gościem specjalnym spotkania inicjującego EmpowerPL+UA był Marek Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

– To wy jesteście mentorami – powiedział Marek Brzeziński, odnosząc się do zaangażowania Polaków w pomoc Ukraińcom po wybuchu wojny w Ukrainie. – Pokazaliście światu szczególną zdolność. To zdolność do błyskawicznej mobilizacji. To nie jest coś, co każdy potrafi zrobić – podkreślił.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce podzielił się również swoimi doświadczeniami w zakresie rozwoju zawodowego. Jak podkreślił, na swojej ścieżce kariery miał szczęście spotkać wielu wspaniałych mentorów. Potrafił też prosić o pomoc, co – wskazał – jest bardzo ważną umiejętnością.

– W swoim życiu dostałem bardzo wiele dobrych rad. Najlepszą otrzymałem jednak od mojego ojca, Zbigniewa Brzezińskiego. Kiedy przeżywałem trudne momenty w życiu, ogromne rozczarowania, mój ojciec sadzał mnie przed sobą i mówił: Mark, możesz czuć się pokonany, co pociągnie cię w dół i zatrzyma na dnie, albo możesz potraktować to jako rozczarowanie, z którego możesz wyciągnąć pożytek na przyszłość i co w dłuższej perspektywie pozwoli Ci pójść w górę – opowiadał Marek Brzeziński.

Zbigniew Brzeziński, kawaler Orderu Orła Białego, był m.in. doradcą prezydentów Stanów Zjednoczonych: Johna F. Kennedy’ego, Lyndona Johnsona oraz Jimmy’ego Cartera. Marek Brzeziński radził również młodym ludziom, aby byli elastyczni w swoich oczekiwaniach odnośnie do przyszłości.

– Wszyscy mamy plany, dopóki one się nie zmienią – wskazał. W jego ocenie najlepiej zaś radzą sobie ci, którzy są otwarci na zmiany. VI edycja EmpowerPl rozpocznie się 5 listopada 2022 roku.

