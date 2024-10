Wykorzystanie modeli językowych AI w trzech krokach

Reklama

To najlepsza praca „na boku” według miliardera Marka Cubana - pisze CNBC. Pierwszym pożądanym krokiem jest według niego nauka pisania promptów dla modeli językowych AI takich jak ChatGPT czy Gemini. Następnie zacząłby uczyć znajomych wykorzystywania ich do tworzenia szkolnych prac zaliczeniowych. Potem zwróciłby się w stronę biznesu – doradzałby małym i średnim firmom, w jaki sposób mogą wykorzystać wspomniane modele do własnych potrzeb.

Cuban uważa, że pracę z modelami i promptami powinno zacząć się bardzo wcześnie, nawet w wieku 16 lat. Ponad połowa osób z pokolenia Z w USA wykonuje dodatkową pracę – wynika z raportu LendingTree.

Reklama

Ile może zarobić inżynier promptów?

Średnie wynagrodzenie dla „nauczyciela” AI to minimum 30 tys. dol. rocznie, ale w przypadku zatrudnienia na pełen etat jako inżynier promptów AI można zainkasować do 129,5 tys. dol. (dane pochodzą z platformy rekrutacyjnej ZipRecruiter).

Czy trzeba mieć dyplom, by pracować przy promptach?

Firmy nie oczekują dyplomów od inżynierów promptów, ale często wymagają doświadczenia na tym polu, a czasami określonych certyfikatów - czytamy w CNBC.

Chodzi o dowód ukończenia szkoleń/kursów, które uczą, w jaki sposób działają modele językowe. Podstawy można opanować już w miesiąc, a oferują je chociażby IBM czy Vanderbilt University.

Kim jest Mark Cuban?

Cuban zasłynął jako współzałożyciel platformy streamingowej broadcast.com, którą sprzedał Yahoo! w 1999 roku za 5,7 miliarda dolarów.

Cuban regularnie występuje jako inwestor w popularnym programie telewizyjnym Shark Tank. Jego majątek szacowany jest na ponad 5 miliardów dolarów. Aktywnie inwestuje w technologie, start-upy oraz kryptowaluty. Jest również znany z filantropii i zaangażowania w różne inicjatywy społeczne. Jest właścicielem drużyny NBA Dallas Mavericks, z którą zdobył mistrzostwo w 2011 roku.