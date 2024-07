PKP Cargo nie ma środków na odprawy

"Wskazaliśmy konieczność redukcji zatrudnienia i oszacowaliśmy, że wartość odpraw jeszcze w tym roku wyniesie kilkaset milionów złotych. Zakładam, że podobne wartości znajdą się w planie naprawczym przygotowanym przez zarządcę. Sanacja PKP Cargo jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym zachować w spółce ponad 10 tys. miejsc pracy." – powiedziała w rozmowie z "PB" p.o. członek zarządu ds. finansowych Monika Starecka.

Jak jednak wskazał p.o. prezes spółki Marcin Wojewódka, pytany przez "PB", czy firmę stać na wypłatę odpraw 4 tys. zwalnianych pracowników, PKP Cargo nie ma takich środków.

"Nie, nie mamy takich funduszy. W postępowaniu sanacyjnym koszty odpraw mogą jednak zostać pokryte z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To sposób na restrukturyzację z ludzką twarzą. Znamy przypadki spółek, w których obiecywano duże odprawy, ale pracownicy ich nie dostali. My jesteśmy odpowiedzialni – obiecujemy tylko to, co zrealizujemy" – zapewnił.

Firma szuka miejsc pracy dla zwalnianych

Starecka dodała, że PKP Cargo szuka miejsc pracy dla zwalnianych pracowników.

"Podpisaliśmy już dokumenty z PKP Intercity, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, Polregio i Remtrakiem, a ostatnio ze spółkami z Grupy Pesa. Firmy te mogą przejąć część pracowników zwalnianych z PKP Cargo. Dajemy szansę kontynuacji pracy na kolei prawie połowie osób, z którymi musimy się rozstać – wskazała. (PAP)