W jakich branżach zarobki są najwyższe?

Raport "Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2023 r." wskazuje, że najbardziej korzystną relację wynagrodzenia zarządu do rady nadzorczej odnotowują branże FMCG, finansowa i produkcyjna - to odpowiednio 13, 10 i 9%. Osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek tych sektorów mogą liczyć na najwyższe roczne wynagrodzenia. Pod względem wysokości rocznej mediany zarobków na pierwszym miejscu znajdują się spółki z sektora finansowego - 180 tys. zł, następnie FMCG - ok. 140 tys. zł oraz branża produkcyjna, gdzie mediana wynosi blisko 90 tys. zł.

Kapitał zagraniczny czy Skarb Państwa?

"W 2023 roku najniższe wynagrodzenia otrzymywali członkowie rad nadzorczych spółek z dominującym strategicznym inwestorem zagranicznym, a zaraz za nimi uplasowały się te z akcjonariuszem prywatnym. Obaj właściciele wynagradzają swoje rady niżej niż mediana wszystkich badanych spółek. Na najwyższe uposażenia można liczyć w spółkach z akcjonariatem rozproszonym oraz skarbu państwa. Obecnie, wśród 140 spółek giełdowych głównych indeksów, nadal mamy bardzo nieliczną grupę członków rad nadzorczych zasiadających w więcej niż w jednej radzie. To zaledwie 10 osób, które pracują w trzech i więcej radach, przy 46 osobach pracujących w dwóch radach i znakomitej większości, bo 782 osobach będących członkiem tylko jednej rady" - powiedział partner PwC Polska, członek zarządu ds. klientów i rynku Mariusz Dziurdzia, cytowany w komunikacie.

Reklama

Udział kobiet

Jak wynika z badania, udział kobiet w zarządach spółek wynosi 16%, co stanowi nieznaczny wzrost względem 15% w poprzednim roku. Tendencję wzrostową obserwujemy również wśród prezesów spółek, tam udział prezesek wzrósł do 5% w 2023 roku z 3% w 2022 roku. W 2023 r. członkinie zarządów mogły liczyć na średnie niższe wynagrodzenie zasadnicze niż mężczyźni: 640 tys. zł vs. 780 tys. zł. W przypadku prezesów to prezeski zarabiały lepiej: 1 215 tys. zł vs. 835 tys. zł. To porównanie wypada odwrotnie w przypadku rad nadzorczych. Członkinie rad nadzorczych zarabiały w 2023 roku lepiej niż członkowie: 85 tys. zł vs 82 tys. zł, natomiast przewodniczące rad nadzorczych zarabiały mniej niż przewodniczący: 87 tys. zł vs 138 tys. zł, wskazano również.

"Przyglądając się bliżej różnorodności, w radach lepiej wynagradzane są kobiety, ale miejsce u steru najczęściej należy do mężczyzn. Obecnie 21% członków rad nadzorczych to kobiety, wśród przewodniczących rad jest ich 13%. Pomimo tego, że członkinie rad nadzorczych mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie, choć ta różnica zmalała w porównaniu do roku poprzedniego, to w roli przewodniczącego wyższe wynagrodzenie otrzymują mężczyźni. W świetle projektowanych zmian związanych z wdrażaniem najnowszych regulacji unijnych w Polsce do 2026 roku wymagany udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych łącznie powinien wynosić 33%. Możemy spodziewać się więc, że w najbliższych latach zatrudnienie w zarządach spółek giełdowych powinno znaleźć nawet 119 kobiet, a w radach nadzorczych 122 kobiety, które zastąpią w tej roli mężczyzn" - dodała partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization Katarzyna Komorowska.

(ISBnews)